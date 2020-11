Congo-Kinshasa: FCC-CACH - Atundu appelle Félix Tshisekedi à sauver la coalition !

"Pour le salut de tous et l'intérêt réel des populations congolaises, il y a nécessité et urgence à revenir aux fondamentaux de la Constitution et de l'Accord de coalition par le respect des textes, grâce à une gestion collégiale, telle que convenue préalablement. C'est-à-dire, l'exclusion de tout ce qui pourrait prendre le partenaire par surprise. C'est de l'irrespect des termes de cet accord qu'est né le malentendu mélodramatique au sujet de la nomination contestable des Juges de la Cour de Cassation et de la cérémonie de leur prestation de serment. Pour mettre fin à cette situation qui n'honore ni la démocratie, ni la coalition, il faudrait éviter de trafiquer les textes et d'instrumentaliser la Justice. Car, la Justice instrumentalisée et au service du politique n'élève, en aucun cas, une Nation. Il y a donc intérêt à préserver le juge de toute pression inconsidérée de quelque nature que ce soit pour lui permettre de jouer en toute sérénité intellectuelle et en pleine conscience morale, son rôle de censeur universel dans la vie politique et nationale, et ce, dans le respect de la discipline du corps judiciaire et de la déontologie de la justice vis-à-vis du citoyen, grâce à la dépolitisation du Magistrat et de la procédure. C'est là que le rôle de la Cour de Cassation est crucial en tant que responsable de l'unité dans l'interprétation des lois. Mais, puisque la démocratie est caractérisée par un contrôle croisé et réciproque des pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, il y a peut-être lieu, afin d'éviter l'impression dangereuse, dans le chef du Juge, d'une liberté sans limite et sans contrôle, de transformer le Conseil Supérieur de la magistrature en Conseil Supérieur de la Justice pour y inclure l'œil du Peuple par l'incorporation de la société civile, a déclaré hier, lors d'un point de presse, André Alain Atundu, en sa résidence sur les hauteurs de Binza/Macampagne.

Consultations ?

Profiter des consultations présidentielles pour prôner la destruction de la coalition FCC-CACH et l'élimination physique du FCC n'est pas suivre la voie de la raison, ni l'intérêt majeur des populations congolaises. Les partisans d'une telle solution sans issue sont sous l'emprise de leur aversion morbide contre KABILA et de la fringale de positionnement. Notre Pays ne peut se développer et notre démocratie ne peut s'implanter sans le respect des textes convenus de commun accord, sans la transparence dans la gestion, ou dans l'unilatéralisme dans la gouvernance et ce, dans un esprit d'esquive.

Au-delà du lâchage contreproductif de la coalition par l'Autorité Morale du CACH, les consultations présidentielles ressemblent à un poker menteur où le Président cherche à mettre ses partenaires de Genève sous sa coupe fort d'une majorité parlementaire qui serait issue des cendres du FCC tandis que ses anciens partenaires de Genève cherchent à le remettre dans les termes et les dispositions de l'accord de Genève, les autres hôtes des concertations présidentielles ne servant que de paravent soit par naïveté soit par calcul d'intérêt particulier pour cacher ce dessein paradoxal.

Il est encore temps...

Pour ce Haut cadre du FCC, "il est encore temps de sauver le pays et notre démocratie d'une dérive autocratique. Dans cet ordre d'idées, le communiqué ayant sanctionné la retraite du FCC à Safari Beach sonne comme un tocsin auquel il faut absolument faire attention à cause du danger qu'il annonce. Ainsi, la reconnaissance de la nécessité de préserver l'Accord de la coalition, loin d'être un signe de faiblesse ou un aveu d'impuissance, procède plutôt de la conscience aigüe de l'intérêt majeur de notre Peuple et de notre Démocratie chancelante".

"Comme le Président KABILA, je persiste à croire que la coalition a toutes les raisons de continuer à exister. D'autant que l'opinion réalise maintenant plus qu'avant la portée sociale et politique de la décision historique du Président KABILA de ne pas briguer un troisième mandat par respect des dispositions pertinentes de la Constitution en la matière, de reconnaître courageusement la défaite de son dauphin, de passer pacifiquement le flambeau à son successeur et même, de mettre à la disposition de ce dernier, sa majorité parlementaire dans le cadre d'une coalition de gouvernance. Grâce aux tensions et aux troubles post-électoraux dans certains pays même de vieille démocratie, le Peuple congolais peut aisément réaliser le sort enviable auquel il a échappé à cause du sens politique du Président KABILA.

A ce sujet, il y a lieu de retenir une seule et grande leçon, à savoir, les frictions post-électorales et les différends électoraux ne constituent pas un privilège réservé aux seuls Etats de nouvelle démocratie et inaccessible aux pays de vieille démocratique. De ce point de vue, tous les pays sont logés à la même enseigne - Suivez mon regard.

Une raison de plus d'accorder respect et considération au Président KABILA qui, incontestablement, entre ainsi dans l'histoire avec grand H par la grande porte", insiste-t-il.

Non aux coups bas...

"Pour sauvegarder cette relique de la démocratie léguée au Peuple congolais par le Président KABILA ; doivent être mis à l'écart, les extrémistes et les opportunistes tout venant qui ne rêvent que de revanche à travers des coups bas et qui fourmillent dans l'environnement et le sillage du Président élu, en poussant très haut et très près de l'astre solaire ou trop près de la flamme. A l'approcher trop du soleil, il y a risque de tomber en perdant son cire comme l'antique Icare", conclut André-Alain Atundu Liongo, dans sa déclaration politique.