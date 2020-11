Ile Maurice: Un évènement pour encourager des actions en faveur de la Cop26

Le sommet Cop26 devait avoir lieu cette année à Glasgow mais qu'il a été renvoyé à l'année prochaine en raison du Covis-19. La haute commission britannique en collaboration avec le gouvernement mauricien et les Nations Unies a organisé un évènement intitulé 'One Year to COP26' dans le but d'encourager des actions dans l'intérêt du climat.

Selon le haut-commissaire britannique, Keith Allan, le monde a été frappé par la plus grande crise sanitaire. Pour que le monde se remette de la crise du Covid-19, celui-ci estime que nous devons nous efforcer de reconstruire en mieux et de faire en sorte que les reprises économiques soient écologiques et soutiennent des objectifs communs au sujet du climat. L'accord de Paris et l'Agenda 2030 pour le développement durable restent donc essentiel.

Dans l'optique de respecter les engagements des conventions internationales, soutient Kavy Ramano, le ministre de l'environnement et du changement climatique, la lutte contre le changement climatique se poursuit. Il faut renforcer la résilience de Maurice face à ses effets. « Nous sommes convaincus que nous soumettrons nos engagements renforcés avant la COP26 », assure le ministre.

Selon le ministre, nombre d'initiatives ont été lancées pour rendre l'Accord de Paris opérationnel. « Nous avons également entrepris l'élaboration d'un programme de stratégies d'atténuation et d'adaptation à long terme », dit-il. Ceci avec l'aide du gouvernement français par l'intermédiaire de l'Agence Française de Développement (AFD). Les techniciens mauriciens sont bien encadrés. D'ici quelques semaines le plan devrait être prêt, annonce-t-il.