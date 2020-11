Gabon/Gambie: Manche aller validée !

Les Panthères du Gabon qui affrontaient la Gambie pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021, sont venues à bout de leur adversaire (2-1). Les joueurs de Patrice Neveu qui ont rapidement ouvert la marque en début de match et ont pris de l'avance en deuxième période, avant que les Scorpions ne réduisent le score en toute fin de rencontre.

Belle victoire, et trois points en poche pour la sélection gabonaise qui vient de prendre une option sérieuse pour la suite des événements concernant les qualificatifs pour la CAN. 2-1, c'est le score final de ce match, avec l'engagement que plusieurs notamment Dénis Bouanga, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le joueur de saint-Etienne a été à la hauteur des exigences que demandent ce genre de rencontre.

On peut également noter la belle trouvaille en défense centrale avec Gilchrist Nguéma qui a été un véritable colosse dans l'axe avec Ecuélé-Manga. Didier Ndong qui assurait la couverture au milieu de terrain avec Biyogo-Poko ont été les hommes forts qui ont annihilés les offensives gambiennes durant presque tout le match. Les hommes de Patrice Neveu ont été dans tous les bons coups, même s'ils auraient pu aggraver le score à plusieurs reprises.

Même si les Scorpions ont réduit la marque en deuxième période, les Panthères qui se sont bien défendues sur leurs installations ont eu le mérite d'engranger ces précieux points qui classent le Gabon à la tête du groupe D avec 7 points, juste devant son homologue du jour du compte 4 points. Le match retour en Gambie s'annonce dors et déjà décisif pour Pierre-Emérick Aubaméyang et ses coéquipiers qui savent que cette deuxième rencontre en terre gambienne sera très importante si le Gabon veut avoir un « pied et demi » au Cameroun.