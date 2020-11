Afrique: Elim. CAN 2021 {Côte d'Ivoire - Madagascar} - Succès historique des Eléphants au stade d'Ebimpé (2-1)

Pour le premier match officiel sur la pelouse du nouveau stade olympique Alassane Ouattara ce jeudi 12 novembre 2020, la Cote d'Ivoire s'est imposée (2 - 1). Les ivoiriens ont peiné pour marquer mais ont finalement inscrit deux buts en seconde période.

Normalement prévu pour 16h GMT, le match opposant la Côte d'Ivoire à Madagascar a démarré avec 15 minutes de retard à cause d'une pluie violente qui s'est abattue sur la capitale Abidjanaise. Après donc une 1re mi-temps timide due à une pelouse un peu trempée, les ivoiriens, revenus des vestiaires gonflés à bloc, ont rapidement trouvé le chemin des filets grâce à un but de Gervinho à la 48e minute. Il sera imité quelques minutes plus tard par Sébastien Haller, entré en cours de jeu, et inscrivant son premier but (55e minute) en sélection d'une superbe tête plongeante. Les malgaches menés 2 - 0, ont été obligés de sortir de leurs bases défensives. Et devenus plus entreprenants avec les changements offensifs opérés par le coach Nicolas Dupuis, Voavy, va réduire le score à la 58e minute, après avoir ridiculisé Serge Aurier sur le côté droit de la défense ivoirienne.

Cette victoire des ivoiriens leur permet de revenir à égalité de point avec les malgaches. Place maintenant au match retour qui aura lieu le 17 novembre 2020 sur l'ile malgache.

Mathias Boly, le roc ivoirien

Aligné en défense centrale au côté de Simon Deli, le défenseur de Wolverhampton (Angleterre), Mathias Boly, aura été très solide pour sa première sélection. Dominant dans le jeu aérien, il a été un adversaire redoutable pour les attaquants malgaches. Rassurant, il a donné de la voix pour encourager ses milieux de terrain quelques fois dépassés par la vitesse des malgaches. N'eut été le but concédé à la 59e, il aurait signé un clean sheet pour ses débuts avec la sélection ivoirienne.