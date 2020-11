Afrique: Elim.CAN 2021/Madagascar - Nicolas Dupuis n'a pas trouvé son équipe mauvaise

En dépit de la défaite de Madagascar contre la Côte d'Ivoire (2-1) jeudi soir à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 (Groupe K), Nicolas Dupuis n'a pas trop de regret.

Réagissant après la rencontre, le sélectionneur malgache estime que son équipe n'a pas démérité :

« Je n'ai pas trouvé mon équipe mauvaise du tout. On a eu un passage à vide au retour de la mi-temps et en moins de 15 minutes on a encaissé deux buts », analyse le technicien français. « Après on s'est réorganisé et on aurait pu revenir dans le match et obtenir l'égalisation. Je crois qu'on a tout donné avec les qualités du moment », ajoute Nicolas Dupuis qui estime que l'équipe en face n'est quand même pas n'importe laquelle.

Tout en félicitant les joueurs qui ont fait leur entrée, apportant un plus à sa sélection sur le terrain, le sélectionneur des Bareas espère gagner lors du match retour.

La manche retour, il faut le rappeler, est prévue le 17 novembre à Tamatave.