Afrique: Elim.CAN 2021/Côte d'Ivoire - Haller savoure son premier but avec les Eléphants

Sébastien Haller ne pouvait pas mieux commencer avec la Côte d'Ivoire. Entré en jeu ce jeudi contre Madagascar en éliminatoires à l'occasion de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2021, l'attaquant de West Ham a marqué son premier but pour les Eléphants.

Ce but, Haller n'a pas manqué de le savourer à la fin du match :

« Je ne peux qu'être fier et honoré d'avoir marqué mon premier but avec la Côte d'Ivoire pour ma première sélection. On a un super groupe et aujourd'hui je suis content d'avoir pu me bagarrer avec eux pour cette victoire », confie-t-il à la fin de la rencontre qui s'est soldé par la victoire de la Côte d'Ivoire (2-1), le deuxième but signé Haller.

« Si j'ai pu marquer, c'est aussi grâce au travail de tout le monde. Je suis très content pour ce soir. Maintenant on va se remettre au boulot pour le prochain match », ajoute l'avant-centre des Hammers qui dit avoir été bien accueilli par ses coéquipiers de la sélection.

Sébastien Haller aura peut-être l'opportunité de marquer un autre but avec les Eléphants lors du match retour prévu dans cinq jours à Tamatave.