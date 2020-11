Afrique de l'Ouest: Coopération transfrontalière - Les réflexions se poursuivent autour de la zone économique spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso

La création de la zone économique spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso (SKBo), était au centre d'un atelier de concertation organisé hier, jeudi 12 Novembre, à N'Sa Hôtel de Grand-Bassam.

Initié par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, cet atelier de deux jours (les 12 et 13 Novembre), regroupe une trentaine de participants, issus de différentes administrations et institutions nationales, sous régionales et internationales.

Il a pour but, de permettre aux parties prenantes nationales, d'approfondir la réflexion sur le processus pratique de mise en œuvre de l'engagement pour la création de la zone SKBo.

Il s'agit de façon spécifique, de partager des informations sur la coopération tripartite dans cette Zone, d'examiner la stratégie de mise en place de la zone économique spéciale SKBo et d'identifier les domaines d'intérêt pour la Zone économique SKBo.

A la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur était représenté par son directeur des politiques communautaires du commerce et de la libre circulation au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Goli Kouamé Philippe.

Il a indiqué que la zone économique spéciale SKBo vise particulièrement, à réduire la pauvreté par la requalification de l'espace, par l'équipement, l'investissement et son mode d'action est la concertation et l'action conjointe.

« Quelques projets et actions pilotes ont été lancés ou sont en cours, qui profitent aux populations du bassin SKBo. Toutefois, la route reste longue et juchée d'embûches », a-t-il souligné.

A l'en croire, cet atelier devra permettra aux participants, de s'accorder sur une méthode et une feuille de route commune pour réussir de manière efficace et efficiente à relever les défis de la coopération. « Nous envisageons après cette étape d'aller vers les acteurs des du Burkina et du Mali pour fédérer nos points de vues.

Nous sommes convaincus que la coopération des trois pays sur les questions transfrontalières apportera, en outre, des réponses adéquates aux défis actuels liés à l'environnement, à la sécurité et au terrorisme», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Bamba Siaman, Président de la région de la Bagoué, Président de l'union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace SKBo a souligné que 18 projets prioritaires ont été identifiés pour cette zone.

Selon lui, les financements sont soit acquis, soit en cours de recherche. Il a aussi rappelé que la zone SKBo, c'est 7 Régions (Bagoué, Folon, Poro, Tchologo, Cascades, Hauts Bassins, Sikasso), c'est plus de 8 millions d'habitants, c'est 165 000 km carrés.