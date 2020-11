Afrique: Les meilleurs transferts africains du mercato

Certains clubs ont attendu les toutes dernières minutes pour officialiser des arrivées de joueurs à la fin du mercato estival. Parmi les nouvelles recrues, on retrouve d'importants transferts de footballeurs africains.

Choupo-Moting s'en va chez les champions

Il y a plusieurs semaines, Eric Maxim Choupo-Moting a envoyé le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, devenant le héros incompris des fans parisiens. Aujourd'hui, il décide de s'engager pour le club qui leur a brisé le coeur en finale, le Bayern Munich. Non prolongé par le PSG, l'attaquant Camerounais a pu signer un contrat de deux ans chez le club bavarois. Il y retrouvera un championnat allemand où il a longtemps évolué (sept clubs entre 2000 et 2017) et revient surtout dans son pays natal (né à Hambourg).

Cette signature semble être le pic de la carrière de l'ancien parisien de 31 ans. Choupo-Moting avait peiné à trouver du temps de jeu durant ses deux années avec le club de la capitale. Au total, il aura fait 51 apparitions pour 9 buts marqués, toutes compétitions confondues. Seul le temps nous dira si le Camerounais aura plus d'occasions de briller au sein d'une formation munichoise déjà bien fournie offensivement.

Thomas Partey continue sa belle ascension

Arsenal s'est offert une véritable pépite. Pour la somme de 50 millions d'euros, le club anglais a pu payer la clause libératoire de Thomas Partey à l'Atlético Madrid. Une recrue de taille pour les Gunners qui parviennent à récupérer l'un des chouchous de Diego Simeone. L'entraîneur des Colchoneros avait fait de l'international ghanéen, arrivé en 2012, l'une des pièces maîtresses de son onze madrilène.

