Maroc/Centrafrique: Le Onze national à l' assaut de la sélection centrafricaine

L'EN décidée à gagner et à conforter son statut de leader du groupe

La sélection marocaine donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à son homologue centrafricaine, et ce pour le compte de la troisième journée du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Un match de reprise de la compétition officielle après un arrêt qui a duré toute une année en raison de la pandémie du coronavirus. Un retour donc aux choses sérieuses tant attendu par les joueurs du Onze national, décidés à réussir pleinement leur mission en vue d'envisager les rencontres à venir dans une position de force.

Pour cette opposition, le sélectionneurVahidHalhilodzic a convoqué une liste de 25 joueurs qui a élu domicile depuis lundi dernier au Centre national de football MohammedVI à Maâmoura afin de peaufiner les réglages nécessaires. Hier jeudi, le groupe devait regagner Casablanca avec au programme la toute dernière séance d'entraînement au Complexe Mohammed V à l'heure du match. A rappeler que pour préparer cette sortie officielle, l'équipe nationale a eu droit à deux matches amicaux disputés au cours des dates FIFA du mois dernier. Le premier s'était sodé sur une victoire par 3 à 1 contre le Sénégal et le second s'était achevé sur une issue de parité, un partout, face à la RD. Congo. Deux tests qui ont permis à Vahid Halhilodzic et son staff de voir à l'œuvre le groupe comptant quelques néophytes qui ont donné pleinement satisfaction à l'instar d'Aymane Barkouk, SamyMmaye ou encore Selim Amlah, forfait pour ce match. Une absence qui ne devrait pas perturber pour autant le coach national qui peut compter sur bien d'autres éléments aguerris dont le revenant Adel Taarabt, en pleine confiance après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Benfica Lisbonne.

Pour Vahid Halilhodzic, qui s'était montré satisfait de la prestation livrée par ses poulains contre le Sénégal mais beaucoup moins de la copie rendue face à la RDC, la confrontation face à la Centrafrique « n'est pas gagnée d'avance », et il va falloir mettre les bouchées doubles en vue de remporter cette partie et aborder la quatrième le 17 courant à Douala, face à cette même équipe de Centrafrique dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire aligner deux succès de rang devant permettre à l'EN de conserver les commandes de la poule E et de baliser pratiquement son chemin pour la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera en janvier 2022. Dans la course pour la CAN camerounaise, le Onze national évolue aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Pour la suite du parcours et après les troisième et quatrième actes des éliminatoires, la sélection marocaine défiera en déplacement la Mauritanie (5ème journée-22 mars 2021) et le Burundi à domicile (6ème journée-30 mars 2021). Il convient de souligner que l'autre match de la 3ème journée de ce groupe qui a opposé mercredi la Mauritanie au Burundi s'était terminé sur le score de 1 à 1.Ainsi, l'on trouve provisoirement la sélection mauritanienne à la tête du classement avec 5 unités, soit une longueur d'avance sur le Maroc (4 pts), alors que l'équipe de Centrafrique est troisième (3 pts) et le Burundi ferme la marche, glanant par là même son premier point, sachant que les deux premiers du groupe se qualifieront pour la CAN 2021.

Mohamed Bouarab

Banoun à Al Ahly pour 4 ans

Le club égyptien d'Al Ahly s'est attaché les services du défenseur international marocain et capitaine du Raja de Casablanca, Badr Banoun, pour les quatre prochaines années, a annoncé la formation caïrote mercredi. Le comité des transferts de la formation égyptienne a finalisé toutes les procédures administratives relatives à ce dossier, a précisé Al Ahly sur son site web officiel. Le Raja de Casablanca percevra 2 millions de dollars US tandis que Banoun bénéficiera d'un salaire de 800.000 dollars la première année, avec 100.000 dollars additionnels chaque nouvelle saison. Avec ce transfert, Badr Banoun (26 ans) est désormais le défenseur le plus cher de l'histoire du championnat marocain.

Report de l'AG du KACM

L'Association du Kawkab Athletic de Marrakech (KACM), section football, a décidé mardi soir de reporter l'assemblée générale ordinaire et élective du club au 26 novembre courant, faute de quorum. Sur les 84 adhérents du club, seuls 36 ont été présents lors de cette AG ordinaire et élective. A l'ordre du jour de cette AG figurait notamment l'élection du nouveau bureau dirigeant du club. Pour rappel, le secrétariat général du KACM avait reçu une liste unique, dont la tête de liste est Redouane Hanich.