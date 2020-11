Maroc: Le ministère de la Santé dément l'authenticité d' un document sur la stratégie de vaccination anti-Covid-19

Le ministère de la Santé a démenti catégoriquement l'authenticité d'un document mis en ligne et portant sur la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Le document en question, rédigé en français et daté du 31 octobre 2020, a été diffusé sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie instantanée, sous l'intitulé "Stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19", précise le ministère, mercredi, dans un communiqué. Le ministère souligne que chaque document officiel qu'il publiera sur ce sujet fera l'objet d'un communiqué de presse officiel. Dans ce sens, le ministère appelle à faire preuve de prudence face à de tels faux documents.

Par ailleurs, le document qui circule sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, et que ses auteurs présentent comme étant un "projet de loi relative à l'obligation de la vaccination et la re-vaccination contre le nouveau coronavirus - Covid-19", est un faux, a affirmé mercredi une source fiable à la MAP. Ce qui circule à cet égard sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée est "dénué de tout fondement, et s'inscrit dans le cadre des fake news", a assuré cette source.

Soulignant la non-authenticité de ce document, la source fait savoir "qu'aucun projet de loi ayant cette teneur n'est en cours de préparation", appelant à la vigilance dans l'interaction avec de telles "allégations et fausses informations".