Madagascar: « Tsenaben'ny Fizahantany » - Des vacances à prix abordables

Le tourisme reprend petit à petit (Tourisme)

Une affluence de visiteurs a été observée durant le premier jour de ce salon.

Promouvoir le tourisme national. Tel est l'objectif de l'organisation du « Tsenaben'ny Fizahantany » par le ministère chargé du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) pendant trois jours au jardin d'Antaninarenina. Les opérateurs touristiques participant à ce salon, ont présenté des offres promotionnelles permettant à la population malgache de passer des vacances ou bien un week-end de détente dans des sites paradisiaques, et ce, à prix abordable. A titre d'illustration, Antsanitia Resort, situé au nord-ouest de l'île, propose une évasion à Antsanitia reconnue mondialement pour son site balnéaire avec un tarif de 565 000 Ar pour deux personnes et une durée de deux nuitées. Les transports avec Malagasycar Première Classe, l'hébergement et les petits déjeuners y sont inclus. Cette offre est valable jusqu'au 15 décembre. Une tombola est également organisée durant le salon pour gagner un séjour à Antsanitia.

Prix cassés. En revanche, il faudra débourser 400 000 Ar par personne pour une évasion au cœur de la nature à Akanin'ny Nofy, à Manambato, pendant quatre jours. Un plan de vacances pour 2021 est également lancé. Les sites touristiques les plus proches de la capitale, comme Ampefy, Andasibe, Mantasoa et Antsirabe, sont très prisés. Quant à Kimony Resort, situé sur la partie de Morondava, une remise de 50% du tarif de son appartement pouvant accueillir 8 personnes, est appliquée. Ce qui permettra aux touristes nationaux d'accéder en même temps aux divers sites touristiques locaux. Un grand événement y est organisé pour la fête de fin d'année. Par ailleurs, Voyage Bourdon organise des séjours à Nosy-Be, à Antsirabe, à Sainte-Marie et sur une presqu' île paradisiaque le long du Canal des Pangalanes, et ce, à prix cassés de 50%. Un autre opérateur a lancé la promotion de Tsarabanjina, une île déserte à moins de 2 h en bateau de Nosy-Be, pour un séjour haut de gamme dans un endroit de rêve, avec une remise de 40%. La sortie en mer à l'île aux Prunes à Toamasina est également fixée par son promoteur à 40 000 Ar par personne.

Billet d'avion. De son côté, la compagnie aérienne Tsaradia effectue entre-temps une offre promotionnelle avec une réduction du prix du billet d'avion allant de 100 000 Ar à 200 000 Ar selon les destinations. Une réservation dès maintenant s'impose car cette offre est valable uniquement pendant les trois jours du salon. Tout cela, pour faciliter les voyages de la population à la découverte de tous les sites touristiques très prisés par les touristes internationaux.