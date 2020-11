Madagascar/Cote d'Ivoire: Nicolas Dupuis - « Tout le monde a joué sa partition »

« On a eu un passage à vide au retour de la mi-temps. En douze minutes, on n'était pas dedans et on prend deux buts, mais on aurait pu revenir en changeant l'organisation. On aurait pu égaliser, mais on perd 2 à 1.

On doit faire mieux et on peut faire mieux, mais je crois qu'on a tout donné avec les qualités du moment. Tout le monde a joué sa partition correctement. Je trouve qu'on a fait une bonne prestation contre la Côte d'Ivoire et en plus à l'extérieur.

Si on gagne 1 à 0 à la maison, c'est bien. Nos prochains matchs se joueront contre l'Ethiopie et le Niger. Nos qualifications se joueront en mars, les rencontres contre la Côte d'Ivoire ne sont que du bonus ».