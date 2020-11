Madagascar: Jerusalem Tour - Nomcebo dans nos murs, tout est fin prêt

Nomcebo, la chanteuse sud-africaine au Havan Resort Ambohidahy hier.

Baume eu cœur pendant la pandémie, « Jerusalem », a marqué les esprits dans le monde entier. Un morceau grâce à qui la chanteuse Nomcebo a connu un succès planétaire. Actuellement dans nos murs, elle donnera plusieurs spectacles dans quatre grandes villes de la Grande île, toutefois, le plus grand rendez-vous se tiendra au Coliseum Antsonjombe le 22 novembre.

Selon les organisateurs, l'engouement autour de ce titre a été tel que nombreuses sont les familles, les autorités et les associations qui ont participé aux challenges lancés sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas transposer cette ambiance de fête et de bonne humeur dans un lieu d'envergure et en faire un évènement.

Evidemment, les challengers auront donc à danser et chanter en chœur avec leur idole d'un jour pour vivre une expérience que de rares pays ont le privilège de vivre en ces temps difficiles. A ne pas oublier également la présence des stars locales à l'instar de Black Nadia et Tence Mena, qui ne manqueront pas d'enflammer la scène comme à leur habitude. Ceci donnera par ailleurs le coup d'envoi des spectacles en plein air après sept long mois de confinement et à moins de deux mois de la fin de l'année.