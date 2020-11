Algérie: ARTs visuels - Un nouvel espace d'exposition inauguré à Alger

Alger — Un nouvel espace d'exposition, dédié aux arts visuels, a été inauguré dernièrement à Alger par une exposition de peinture de l'artiste Mehdi Djelil, plus connu sous le nom d'artiste "Bardi".

Situé à la rue Didouche-Mourad, au centre d'Alger, cet espace culturel, baptisé "Rhizome", doté d'une galerie de 70m² accueille pour son exposition inaugurale les œuvres de Bardi qui propose six tableaux et une installation.

Intitulée "Stasis", l'exposition propose une réflexion rétrospective sur des évènements ayant marqué le quotidien de milliers d'Algériens, notamment les violences des années 1990.

Optant pour des couleurs sereines (pastel), l'artiste porte un regard critique sur de nombreuses questions de la vie quotidienne qu'il représente dans un style grotesque fascinant alliant beauté et laideur.

A travers des corps démembrés et figures humaines déformées, Bardi qui use d'un trait épais pour accentuer l'effort notamment dans "Gouvernant-gouverné", une toile (grand-format) qui porte une réflexion sur l'autorité et la dictature dans un contraste prononcé.

A travers mes œuvres, je "tente de faire mon deuil de tous les événements qui ont secoué mon vécu et celui partagé par des milliers d'Algériens" par le recours à la "dérision et la caricature comme forme artistique pour contourner le passé et magnifier le présent", explique l'artiste.

L'exposition est visible jusqu'au 16 janvier prochain tous les jours de 10heures à 18heures.