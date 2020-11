Ile Maurice: Sextorsion - Un ado arrêté et incrimine sa tante

C'est une histoire impliquant un jeune homme de 19 ans, une femme fictive, une histoire d'amour virtuelle, des photos intimes et une arrestation survenue hier, jeudi 12 novembre.

Tout a commencé au mois d'octobre, lorsque le jeune homme, un habitant de Flacq, commence à parler à une dénommée Priya Vimla sur Facebook. Cette dernière prétend être secrétaire de l'opposition au bureau du Premier ministre. Les deux jeunes se parlent régulièrement et très vite, la Priya Vimla virtuelle fait une déclaration d'amour au jeune homme.

Peu de temps après, elle lui demande des photos intimes et promet se retourner les faveurs. Le jeune homme s'exécute et regrette aussitôt le geste. Sa copine lui envoie une capture d'écran de la photo et lui dit «You have been played with, mo pou fair sa vine official». Pris au piège, le garçon lui demande de ne rien faire et propose même d'acheter son silence au prix de Rs 10 000. Mais cette dernière en veut Rs 15 000.

Quelques jours après cette mésaventure, l'habitant de Flacq reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui prétend être un policier et l'informe qu'il sera bientôt arrêté car il y a une plainte contre lui. Sans perdre de temps, il appelle à nouveau Priya Vimla et cette fois-ci, accepte de lui remettre Rs 15 000. Satisfaite, elle demande à sa victime de remettre l'argent à son neveu près d'un supermarché à Flacq.

Le jour du rendez-vous, l'ado se rend à Flacq. Il est accompagné d'un policier. Peu après, un ado, âgé de 18 ans, s'approche et informe la victime d'extorsion qu'il est le neveu de Priya Vimla et il est arrêté sur le champ. Lors de son interrogatoire, il a avoué que c'est sa tante, qui ne s'appelle pas Priya Vimla, derrière toute l'histoire. Il a été maintenu en détention.