Ile Maurice: CHCL - Des camions importés à Rs 500 M... inutilisés

Treize camions valant Rs 13 millions l'unité, de la marque allemande MAFI, ont été commandés à travers l'importateur Ujoodha Mechanical Workshop Ltd à la suite d'un appel d'offres. Mais à la réception de la marchandise, la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) s'est rendu compte que ces camions n'obéissaient pas aux spécificités requises.

Cependant, Eric Presley Paul, le directeur de général de la CHCL, assure aussi qu'aucun paiement n'a été effectué et qu'aucune dépense n'a été encourue pour rien dans cette commande. Et si ces camions se trouvent actuellement sur le site de la CHCL, explique-t-il, c'est tout simplement parce que c'est le lieu où sont gardés les véhicules pas encore dédouanés et que les «demurrage charges»sont aux frais d'Ujoodha Mechanical Workshop Ltd.

Pourtant, nous sommes en possession d'une photo de ces camions dans l'enceinte de la CHCL, qui montrent qu'ils portent déjà leur immatriculation spéciale de la corporation. Des insignes de la CHCL sont également collés sur chacun d'eux. Selon nos informations, les camions sont régulièrement lavés par les employés. Nous avons rappelé la CHCL pour avoir les explications mais, malheureusement, nous n'avons obtenu aucune réponse. Nous voulions demander aussi si ces camions ont déjà été utilisés et testés par la corporation. Ces énormes camions pouvant transporter des charges de 75 tonnes étaient destinés au convoyage des conteneurs arrivant par les navires cargos. La société allemande MAFI est spécialisée dans la fabrication de ces véhicules, spécialement conçus pour ce travail de Roll On/Roll Off dit RO/ RO. Mais le problème, selon une source à la CHCL, c'est que ces camions ont la fâcheuse tendance à «desir koltar», soit abîmer le revêtement, les essieux touchant le sol quand ils transportent un conteneur.

Ce serait en raison du poids et du peu d'espace entre le sol et ces essieux. Ces remorqueurs demeurent donc inutilisables et inutilisés. Et toujours selon notre source, il est quasiment impossible de procéder à des modifications pour les adapter aux besoins de la CHCL.

On ne sait pas si la CHCL compte réclamer des pénalités pour «loss of use» à Ujoodha Mechanical Workshop Ltd pour n'avoir pas honoré l'appel d'offres. Elle avait commandé ces camions pour pallier un sérieux manque de véhicules. Nous avons tenté en vain de contacter Ujoodha Mechanical Workshop Ltd.