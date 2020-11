Congo-Brazzaville: Education - L'école primaire de Makana reçoit l'appui de l'association « Le destin de Dallia »

Trois villages de Makana I et II et Mayitoukou se sont rassemblés, le 5 novembre, à l'école primaire de Makana II, l'unique école de ces trois villages, pour recevoir la délégation de l'association « Le destin de Dallia » venue de Brazzaville pour recréer une ambiance de fête mais surtout assurer le minimum à l'ensemble des effectifs des élèves inscrits au titre de cette année 2020-2021.

Les soixante-cinq élèves du cycle complet du CPI au CM2 ont reçu de la part de l'association franco-congolaise des kits scolaires composés de sacs, de cahiers et d'autres instruments de travail. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation de la sous-préfecture du district de Goma Tsé-Tsé, des chefs de villages précités, des élèves et leurs parents très contents de voir leurs enfants enthousiasmés de recevoir un appui qui devrait assurer la réussite à la fin de l'année scolaire. L'assemblée a applaudi la tribune réalisée par le chef du village Makana II et la directrice de l'école. Les deux interventions ont souligné les difficultés qui peuvent anéantir la volonté de travail des enseignants et des élèves. Il s'agit principalement de la toiture du second bâtiment de l'école qui n'a plus de tôles et du manque de logement pour les huit enseignantes de l'école qui sont obligées de faire au quotidien le trajet Brazzaville- Makana-Brazzaville.

Le mot de remerciements des bénéficiaires directs a été lu par une fillette du CM2. Outre ces remerciements formels, une gerbe de fleurs et une chanson à l'honneur de la présidente de l'association donatrice, Mme Dallia Mbaya, venue droit de la France, ont constitué les gestes de gratitude des élèves. L'association « Le Destin de Dallia » est désormais dans le livre d'or de l'école primaire de Makana aux côtés du Programme alimentaire mondial qui assure la cantine scolaire.

L'école primaire de Makana II est l'unique structure administrative publique du village Makana II à 28 km au sud de Brazzaville. Le village Makana, dans l'ensemble, peine à se relever après les guerres de 1997-2000 et aussi de l'exode rural. Jadis, les villages de Makana I et II étaient très touristiques, un tourisme développé autour de la vannerie pratiquée par les habitants. « Mi-artisans, mi-agriculteurs, les habitants de Makana sont assurés de trouver des débouchés à leurs activités », écrivait un confrère en 1987-88 dans un article de l'agence France presse. Mais cette réalité d'hier est devenue un rêve aujourd'hui. « Les appuis sont quasi inexistants, c'est pourquoi l'action de ce matin est célébrée par la population de Makana assistée de villages environnants », a susurré un sexagénaire présent à la cérémonie de remise des kits scolaires.

Créée en 2018 en France, l'association "Le destin de Dallia", présente aussi au Congo, a donné en 2019 un appui à l'école primaire Nkouka Boussoungou de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville.