Afrique: Des milliers de réfugiés éthiopiens sont entrés au Soudan.

Kassala — Plus de 5000 réfugiés éthiopiens, dont un grand nombre de femmes et d'enfants qui ont fui la guerre dans la région éthiopienne de Tigré, sont arrivés à Kassala et à Gadarif alors que les gouvernements des deux États ont commencé à prendre des démarches pratiques pour accueillir les nouveaux arrivants dans des zones de fortune.

Le gouvernement de Kassala et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNCHR) ont convenu d'accélérer les dispositions nécessaires pour préparer les camps et fournir des services pour les afflux continus de réfugiés qui ont fui le conflit qui a éclaté dans leur pays.

La réunion des gouvernements des États voisins de l'Éthiopie et du HCR, tenue jeudi, a débattu des plans détaillés pour rationaliser la situation des réfugiés et les transporter vers les camps permanents, en plus de la séparation des militants des civils.