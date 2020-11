Egypte: Le PM entame une visite au gouvernorat de Port-Said

Le premier ministre Mostafa Madbouli a entamé jeudi une visite au gouvernorat de Port-Said pour inspecter la mise en oeuvre de projets de développement et du service, en présence du ministre du Logement et des communautés urbaines Assem Al-Gazzar, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevine Gamea et le gouverneur de Port-Said Adel Al-Ghadban.

M.Madbouli a inspecté l'unité des changements spatiaux du gouvernorat de Port-Said et le centre d'informations des réseaux de services publics qui préserve l'infrastructure, constituant une base de données précise et complémentaire en utilisant les systèmes d'information géographique les plus modernes.

Le Premier ministre Moustafa Madbouli, a inspeté, jeudi, l'arsenal maritime de Port-Said, en présence du chef de l'autorité du Canal de Suez, Oussama Rabie.

M. Rabie a informé M. Madbouli des développements des travaux de réparation et d'entretien effectués sur le chantier naval pour les différentes unités navales de l'autorité.

En outre, le PM et ses compagnons ont inspecté l'usine "SE Wiring Systems Egypt" pour la production de tresses électroniques pour voitures, dans la zone industrielle au sud de Port-Saïd, qui est l'une des usines de Sumitomo International, qui travaille dans plusieurs domaines Géant industriel du monde entier et considéré comme l'une des plus grandes entités économiques japonaises et mondiales.

Les responsables de l'usine ont indiqué qu'elle s'étend sur une superficie de 50 000 m2, avec un investissement total de plus de 8 milliards de LE, et plus de 12.000 ouvriers et employés.

Les responsables de l'usine ont informé le Premier ministre des nouvelles extensions, et précisé que l'entreprise ayant construit une usine supplémentaire sur une superficie de 10.000 m2, pour un coût d'investissement d'un milliard de LE, soulignant que les extensions ont été faites dans six mois

Ils ont noté que l'usine a fourni environ 1500 nouveaux emplois et produit des systèmes et des câbles électriques pour voitures et véhicules de toutes sortes, soulignant que la production de l'usine était entièrement exportée vers la France, l'Angleterre, l'Italie, la République tchèque, la Russie, les États-Unis et les principaux constructeurs automobiles internationaux.