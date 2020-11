Sénégal: Les services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » en hausse de 0,1% au 3eme trimestre 2020

Dans sa dernière publication « Note d'analyse de l'Indice Harmonisé des prix à la Consommation », l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) souligne que les services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » se sont renchéris de 0,1% au troisième trimestre 2020.

Selon la même source cette hausse est en rapport avec l'accroissement des loyers effectifs des locataires et sous locataires (+1,8%), des produits pour l'entretien et réparations courantes (+0,5%), des services d'entretien et de réparations courantes (+1,4%), ainsi que des services liés au logement (+0,4%).

Rapportés à leur niveau du trimestre correspondant en 2019, ils se sont raffermis de 1,0%, en rapport avec l'appréciation des prix de l'alimentation en eau (+1,3%), des services liés au logement (+2,7%), des services d'entretien et de réparations courantes (+2,7%), de l'électricité (+5,8%) et des loyers effectifs des locataires et sous locataires (+2,1%).

Sur les neuf premiers mois de 2020, les prix ont progressé de 1,0%. La fonction a contribué à hauteur de +0,7%à l'évolution de l'indice global.