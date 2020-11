Sénégal: Année scolaire 2020-2021 - Mamadou Talla satisfait du déroulement de la rentrée

En visite, hier, dans certaines écoles de Dakar, pour marquer la rentrée scolaire, le ministre de l'Education nationale a constaté que les dispositions sont prises et que le démarrage des cours se fait dans de bonnes conditions. Un peu partout, le protocole sanitaire contre la Covid-19 est respecté.

Jour de rentrée spéciale aux Cours secondaires Birago Diop du Point E. Coronavirus oblige. A l'entrée de l'établissement, le passage au point de désinfection des mains est obligatoire. Un préposé vérifie aussi la température des élèves, des enseignants et autres visiteurs à l'aide d'un thermo-flash tenu de sa main droite. A 8h, les élèves sont déjà en salle et assis à deux par table. Ceux de la Terminale sont en plein cours de mathématiques.

Avec des élèves tous masqués, on constate que les mesures barrières sont respectées dans la mesure du possible dans cet établissement privé, point de départ de la visite du ministre de l'Education en ce jour de rentrée.

Même le démarrage des cours est effectif. Certains parents se renseignent toujours pour des inscriptions ou réinscriptions.

Le proviseur des Cours secondaires Birago Diop, Abdoulaye Tombon Biaye, fait constater au ministre l'effectivité du démarrage des cours sous les chants de la chorale de l'établissement entonnant l'hymne national. Il se réjouit de la présence du ministre qui, à son avis, traduit l'importance accordée à l'enseignement privé.

Leçon de vie sur la Covid-19 pour démarrer

Au Collège d'enseignement moyen (Cem) John Fitzgerald Kennedy de Colobane, le décor est le même. Les dispositifs de lave-mains de couleur bleue avec du savon, pour les élèves et les enseignants, sont installés à l'entrée et dans la cour.

Dans les salles, les élèves sont à deux par table-banc avec des masques couvrant la bouche et le nez. Le docteur Ousmane Guèye, directeur du Service national de l'éducation et de l'Information pour la santé (Sneips) du ministère de la Santé et l'Action sociale, a animé une leçon de vie sur la Covid-19 pour les élèves de la 4ème.

Il insiste sur la nécessité d'observer les mesures barrières et recommandé aux administrations des écoles de nettoyer fréquemment les salles, les toilettes, pour y éviter toute propagation du virus.

La dernière étape de la tournée a été l'école élémentaire de la Caserne Samba Diery Diallo où le ministre a présidé une cérémonie de levée des couleurs.

Là, malgré les effectifs importants, le port du masque est respecté et les élèves sont aussi à deux par table-banc. Mme Ndiaye Mame Diarra, enseignante, responsable de la classe CE1 B, trouvée en pleine séance de révision, nous confie que tout se passe bien.

L'essentiel des élèves a répondu présent et les classes sont dotées de gels hydro-alcooliques, note-t-elle. «Avant de rentrer en classe, tous les élèves se lavent les mains. Pour le moment, on a démarré par des révisions, vu le temps perdu l'année dernière par les classes intermédiaire», souligne-t-elle.

Au terme de la visite, le ministre a dit sa satisfaction sur le bon démarrage des cours. «Nous avons vu que les cours ont démarré.

A l'instant, quand on fait le bilan de ce qui se passe dans le pays, au niveau des 16 académies, nous avons constaté que la rentrée commence et se passe dans de bonnes conditions», lance le chef du département de l'Education nationale.

Celui-ci pense qu'on peut tirer les leçons de ce qui s'est passé le 25 juin dernier avec la reprise des cours pour les classes d'examen. «Au moment où la pandémie était plus importante, on avait démarré et l'école n'a pas été source de transmission du virus.

On a eu des résultats appréciables. Il faut que cela se poursuive», a-t-il souhaité. M. Talla de rassurer que les dispositions prises seront maintenues et renforcées parce que la pandémie du coronavirus est encore là.

Reprise imminente du monitoring des accords avec les syndicats

Pour une année scolaire apaisée, le ministre de l'Education nationale a salué le travail de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

Mamadou Talla a surtout insisté sur le rôle que les syndicats d'enseignants ont joué à travers l'arrêt des grèves pour assurer une bonne année scolaire, malgré la pandémie de Covid-19.

Pour les nouvelles revendications et les points qui restent encore en suspens, celui-ci a annoncé la reprise imminente du monitoring des accords avec les syndicats d'enseignants.

DIFFEREND SUR TROIS MOIS DE SCOLARITE

Ecoles privées et parents d'élèves invités à la concertation

Interpellé sur le différend entre les parents d'élèves et les écoles privées qui exigent le paiement des derniers mois de l'année scolaire précédente, malgré l'arrêt dû à la Covid-19, le ministre de l'Education nationale a invité tout le monde à la concertation. «Nous saluons à juste titre l'apport du privé dans l'éducation.

J'ai lu récemment dans la presse que le ministère de l'Education nationale aurait demandé aux parents de porter plainte.

Je précise que le ministère est plutôt dans une dynamique de dialogue et de concertation», a précisé Mamadou Talla.

D'après lui, les écoles privées sont en train de régler les problèmes avec les parents d'élèves dans les inspections d'académie.

PROTOCOLE SANITAIRE

La coopération italienne apporte une assistance aux élèves malentendants

Le projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal (Pasped) de la coopération italienne au Sénégal a offert 8.700 masques de protection dont 3.600 «inclusifs», destinés aux personnes malentendantes.

La remise de ce matériel a été effectuée, hier, à l'école élémentaire de la Caserne Samba Diery Diallo, en présence du ministre de l'Education nationale. Ces masques sont destinés aux élèves de six écoles dont deux centres spécialisés pour enfants atteints d'une déficience auditive (sourds ou malentendants).

Dotés d'un cadre transparent au niveau de la bouche, les masques inclusifs permettent aux personnes malentendantes de lire sur les lèvres tout en respectant les gestes barrières.

Par la même occasion, l'association des anciens de l'école a offert une imprimante et une photocopieuse à l'établissement. Le commandement de la gendarmerie a fait don aussi de 200 tables-bancs au même établissement.

Selon la directrice de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, Alessandra Piermattei, ces masques visent à appuyer les enfants malentendants pour une éducation inclusive.

Mamadou Talla s'est réjoui de ce don qui, d'après lui, renforcera le dispositif de résilience du ministère de l'Education nationale dans la protection des apprenants et du personnel».

L'ambassadrice de l'Ue au Sénégal, Irène Mingasson, a indiqué que ces masques inclusifs répondronte aux besoins des enfants malentendants.