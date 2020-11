Cameroun/Djibouti: Un nul sur le fil

Hier à Yaoundé, la sélection nationale amateur est revenue au score à la fin du temps réglementaire.

Il faudra attendre la fin du temps réglementaire. Ou presque, pour voir le Cameroun revenir au score sur un penalty transformé par Serge Andoulou. Hier après-midi au stade Omnisports de Yaoundé, la sélection nationale amateur affrontait la sélection nationale de Djibouti, en match amical, dans le cadre de la préparation du Championnat d'Afrique des nations que le Cameroun accueille dès le 16 janvier prochain. Cet adversaire a ouvert le score à la 30ème minute. Comme au match aller trois jours plus tôt, sauf que le Cameroun s'était imposé, sur les mêmes installations, sur le score de 2 buts à 1. « La dernière fois, on s'est fait rattraper au bout de 10 minutes. On n'y a pas cru longtemps. Là, le fait d'arriver à la mi-temps en menant 1-0 est une grosse progression pour nous. Le fait qu'on tienne est une preuve de maturité. On ne peut pas tenir aussi longtemps vu la différence », reconnaît Julien Mette, sélectionneur national de Djibouti.

Jusqu'à l'ouverture du score à la 30ème minute, l'attaquant Mourad Abdoulkader, les Djiboutiens étaient plus présents dans la surface de réparation camerounaise. En retour, les Camerounais buteront sur Innocent Mboni, le gardien de but djiboutien présent sur toutes les balles aériennes. On peut donc comprendre que les poulains de Martin Ndtoungou Mpile aient montré quelques signes de nervosité, notamment à la deuxième période. Au cours de cette dernière, le Cameroun a effectué ses six remplacements. C'est d'ailleurs Serge Andoulou, entré à la 62e minute à la place de Youssoufa Houzaifi, qui permis au Cameroun de trouver le chemin des buts d'Innocent Mboni.