Ile Maurice: Covid-19 - Les employés d'un restaurant et de Super U testés

L'exercice de contact tracing pour retracer ceux qui étaient en contact avec le nouveau patient local est en cours. Ce vendredi 13 novembre, deux commerces, soit Seb's Kitchen, un restaurant dans la région de Grand-Baie, et Super U Grand-Baie, ont émis des communiqués pour annoncer que les tests sont effectués sur leurs employés car les établissements ont été visités par le patient.

Dans son communiqué, Super U avance que les 213 membres du personnel qui étaient de service le jour où le patient a visité l'établissement ont été soumis aux tests PCR et les résultats sont attendus à partir de demain, samedi 14 novembre. L'enseigne rappelle que depuis le début de la pandémie, les mesures sanitaires, dont le port du masque obligatoire, l'utilisation du gel désinfectant ou la désinfection régulière des caddies et de l'ensemble des bâtiments ont été scrupuleusement respectées. Le magasin reste opérationnel.

Quant au restaurant Seb's Kitchen, c'est sur sa page Facebook que l'annonce a été faite. Le patient a visité le restaurant le 6 novembre dernier. Les employés ont aussi été testés et les résultats seront connus au plus tard demain. Depuis que la direction a été informée de la situation, le restaurant a fermé et le personnel s'est placé en isolation. «We will therefore reopen once the results are in and that each of our staff members is in the clear» a annoncé la direction.