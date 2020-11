Gabon: Célébrations - La violente passe d'armes entre Toni Kroos et Aubameyang

Ces deux-là se sont pas prêts d'aller en vacances ensemble. Pierre-Emerick Aubameyang et Toni Kroos s'écharpent par medias interposés depuis des déclarations de l'Allemand sur les célébrations du Gabonais.

Dans une interview, le milieu de terrain du Real Madrid trouve ridicule les célébrations de joueurs avec des masques d'acteurs de films à ou encore pour des jeux vidéos. "Les célébrations d'Aubameyang qui utilise des masques de Spiderman ou encore d'Antoine Griezmann où il danse comme dans Fortnite... Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs", a t-il déclaré dans Einfach bad Luppen.

La star gabonaise, buteur jeudi avec les Panthères contre la Gambie (2-1) en éliminatoires de la CAN 2021 lui a répondu. "Au fait, est-ce que Toni Kroos a des enfants ? Juste pour rappeler que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux", a t-il écrit sur twitter.

Mais les échanges ne se sont pas arrêtés là. Kroos a de nouveau répondu, indiquant qu'il avait 3 enfants. Et à Aubameyang de remettre une couche avec une photo de lui et Marco Reus, à l'époque de Dormund où il mimait Batman et Robin après des buts.

Par ailleurs, dans la même interview, Kroos n'est pas allé du dos de la ceuillère envers les instances du football, à propos de nouvelles compétitions annoncées. "Nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UEFA. S'il y avait un syndicat de joueurs, nous ne jouerions pas une Ligue des Nations ou une Super Coupe d'Espagne en Arabie saoudite", a t-il lancé.