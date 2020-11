Afrique du Nord: Inauguration à Rabat de l'Exposition des FAR sur la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire dans le monde

Rabat — L'exposition publique marquant 60 ans de «Contribution du Royaume du Maroc aux Opérations de Maintien de la Paix et à l'Action Humanitaire dans le Monde», organisée par les Forces Armées Royales (FAR), a été inaugurée vendredi à Rabat, en présence des représentants de l'ONU et du Corps diplomatique accrédité à Rabat ainsi que d'Officiers supérieurs de l'Etat-Major Général des FAR.

Organisée du 13 au 15 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le Glorifie, l'exposition illustre l'engagement permanent du Maroc, depuis 1960, au service de la paix et de la sécurité internationales, et met en exergue l'expérience et l'expertise acquises par les Casques bleus marocains pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité, de dignité, ainsi que d'assistance humanitaire, à travers le déploiement de contingents des FAR, sous l'égide des Nations Unies sur des différents continents.

L'exposition, organisée en marge du 45ème anniversaire de la Marche Verte et du 75ème anniversaire de la création de l'ONU, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger ainsi que le Bureau des Nations Unies à Rabat, met également en exergue la dimension humanitaire de solidarité du Royaume du Maroc marquée essentiellement par le déploiement d'Hôpitaux Médico-Chirurgicaux de campagne (HMCC) des Forces Armées Royales et l'acheminement d'aides humanitaires directes au profit des populations des pays touchés par des crises ou des catastrophes naturelles à travers le monde.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration de cette manifestation, le général de division Abdesslam Kdali de l'Inspection générale des FAR a indiqué que cette exposition unique illustre l'engagement du Royaume au service de la paix et de la sécurité dans le monde et met en avant l'expertise acquise par les casques bleus marocains.

Sur le terrain, la participation des FAR aux opérations de maintien de la paix se traduit par des missions aussi bien complètes que diversifiées, a-t-il dit, citant entre autres la réinstallation et la protection des populations déplacées et des réfugiés, la surveillance des zones tampons, l'escorte de convois humanitaires et la restauration d'ordre et l'assistance humanitaire.

Durant toutes ces missions, la participation des contingents des FAR a été à chaque fois saluée par les Nations Unies et favorablement accueillie par les populations locales, a souligné le général de division Abdesslam Kdal, rappelant aussi le déploiement par le Royaume de plusieurs hôpitaux de campagne dont huit ont été visités par le Souverain pour s'enquérir des prestations offertes aux populations locales.

L'exposition présente une rétrospective de l'engagement du Maroc depuis plus de 60 ans dans l'effort onusien pour le maintien de la paix à travers le monde dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats, a-t-il expliqué.

Cette exposition se veut également une opportunité pour rendre hommage à tous les soldats de la paix blessés ou tombés sur les différents champs d'honneur pour défendre les idéaux de la paix, de la sécurité et humanitaires, a-t-il conclu.

Pour sa part, la coordinatrice Résidente du système des Nations unies pour le développement au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra a affirmé que cette exposition rappelle, en alliant art et mémoire, qu'il y a soixante ans, le Maroc, s'engagea résolument aux cotés de l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité mondiale, notant qu'aujourd'hui, le Royaume compte parmi les plus importants contributeurs aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, contribution saluée par le Secrétaire général, Antonio Guterres, lors de sa visite au Maroc en décembre 2018.

Elle a aussi tenu à rendre un vibrant hommage et à exprimer toute la gratitude, au nom de l'ONU, aux Marocains et Marocaines soldats de la paix, déployés sous le drapeau bleu de l'ONU, dans des zones difficiles et dans un contexte de pandémie, pour préserver la paix, ajoutant que ces Marocains font partie d'un million de femmes et d'hommes qui ont servi comme Casques bleus des Nations Unies depuis 1948.

L'exposition offre aussi l'occasion de rendre hommage à la mémoire et aux sacrifices de ceux qui ont perdu leurs vies au service de la paix, a relevé Mme Lopez-Ekra, soulignant par ailleurs que le Maroc a aussi été l'un des tous premiers pays à soutenir l'"Action pour le maintien de la paix", une initiative du Secrétaire général de l'ONU lancée pour revitaliser les opérations de maintien de la paix.

La responsable onusienne a également affirmé que le Maroc est aujourd'hui l'un des champions du multilatéralisme, et a, à l'occasion de la 75eme session de l'Assemblée Générale, porte un message fort en réaffirmant sa foi dans le multilatéralisme et son soutien à l'action de l'ONU pour un monde de paix et de justice, de dialogue interculturel, et de coopération solidaire pour un développement durable et une Afrique prospère.

De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a noté que l'organisation de cet évènement de haute importance, qui coïncide avec les célébrations du 75ème anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant et multiforme du Maroc, sous la Haute Vision royale en faveur de l'ONU et du maintien de la paix.

Partant de son engagement en faveur du multilatéralisme, le Royaume s'est engagé très tôt, dès 1960, dans le maintien de la paix onusien qu'il considère comme l'un des outils les plus efficaces de la préservation de la paix et de la sécurité internationales, a-t-il fait observer.

Fort de sa longue expérience dans le maintien de la paix, le Maroc en tant qu'acteur engagé aux côtés des Nations Unies, est un "convoyeur" de paix et de sécurité dans son espace immédiat, sur le continent africain et à l'international, a-t-il poursuivi, ajoutant que depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI veille personnellement pour une nouvelle politique africaine du Royaume, qui prône en particulier la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi que le développement économique et social du continent africain.

L'exposition, dont la visite sera réservée vendredi après-midi aux Attachés militaires accrédités à Rabat, retrace la contribution du Royaume pour la défense et la promotion des valeurs et des idéaux humains et s'inscrit dans le prolongement des traditions et valeurs séculaires et du devoir de solidarité avec les différents peuples pour soutenir la légitimité internationale et contribuer au triomphe des principes du droit, de la légalité et de l'humanitaire.

Rehaussée par des citations Royales et des témoignages de hauts responsables onusiens et commandants de forces, l'exposition est élaborée selon un nouveau concept scénographique axé autour d'un espace central dédié aux visites effectuées par le Souverain aux HMCC déployés par les FAR au Gabon, Niger, Congo Brazzaville, Jordanie (Zaatari), Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan du Sud, symbole d'une solidarité Royale agissante. Un reportage vidéo de ces visites est également présenté.

En outre, plus de 300 photographies et objets ont été soigneusement choisis et harmonieusement agencés à travers 30 panneaux infographiques pour illustrer l'engagement des FAR dans les domaines de maintien de la paix et de l'action humanitaire.

De même, l'exposition fait la lumière sur l'expertise des FAR en matière de formations aux métiers de maintien de la paix au profit des pays amis. La visite de l'exposition s'achève par un espace particulier destiné à rendre hommage aux Martyrs des FAR décédés en OMP des Nations Unies.

A rappeler que le bilan de la contribution du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire à la date d'aujourd'hui, fait état de la participation de plus de 74.000 Casques bleus marocains à 14 Missions de Maintien de la Paix de l'ONU, du déploiement dans 14 pays de 17 Hôpitaux Médico-Chirurgicaux de Campagne qui ont assuré plus de 2.650.000 prestations médicales au profit des populations locales et des réfugiés.

L'exposition sera ouverte au public le samedi 14 novembre à partir de midi.