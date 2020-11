Afrique du Nord: Le Maroc, un acteur incontournable du rapprochement économique entre l'Afrique et la Communauté andine (SG)

Bogotá — Le Maroc constitue un hub et un acteur incontournable du rapprochement économique entre la communauté andine des nations (CAN) et le continent africain, a indiqué le Secrétaire général de ce groupement régional, Jorge Hernando.

Intervenant lors d'une réunion de travail jeudi avec l'Ambassadeur du Maroc en Colombie, Farida Loudaya, M. Pedraza a souligné l'importance de mettre à profit les potentialités et les opportunités de partenariat entre le Maroc et les pays de la CAN, dans le cadre de la coopération sud-sud, comme prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A l'occasion de cette réunion, axée sur les perspectives de développement de la coopération entre le Royaume et cette organisation régionale andine, qui vient de célébrer son 50ème anniversaire, Mme Loudaya et M. Pedraza ont exprimé l'intérêt d'œuvrer en faveur de la consolidation d'une coopération fructueuse et constructive.

A cet égard, ils ont souligné l'importance d'identifier les domaines d'intérêt commun pouvant constituer une plateforme de coopération entre le Maroc cet important regroupement régional, dont la présidence pro tempore est assurée par la Colombie, un partenaire stratégique du Royaume dans la région et ce, dans la perspective d'initier des projets concrets mutuellement bénéfiques.

Les deux responsables ont par ailleurs mis en exergue l'importance de promouvoir les relations économiques et les investissements entre les deux parties dans un monde marqué par l'interdépendance économique, tout en faisant valoir leurs positions géographiques respectives et leurs expériences en matière d'ouverture économique et de libre échange.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de l'établissement d'une feuille de route axée sur trois piliers à savoir: l'approfondissement des relations commerciales notamment dans les secteurs agro-industriel, manufacturier et de textile, la mise en place d'un comité de suivi permanent de la coopération sud-sud et le renforcement de la coopération dans le domaine culturel.

Mme Loudaya et M. Pedraza se sont félicités à cette occasion de l'adhésion du Royaume, en tant que premier pays arabe et africain à la CAN, qui a été entérinée, en juillet dernier à Bogotá, par les quatre pays membres à savoir la Colombie, l'Equateur, le Pérou et la Bolivie, lors de la 20è réunion du Conseil présidentiel andin.