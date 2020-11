Sénégal: Premier jour de rentrée scolaire - Sur la bonne lancée malgré tout !

Dans le cadre de la rentrée scolaire d'hier, 12 novembre, Sud quotidien a effectué une immersion dans quelques écoles pour s'enquérir des modalités prises par les établissements pour faire respecter les mesures barrières mais aussi l'effectivité du concept si « Ubi Tèy, Jang Tèy ».

Il est 9h au lycée Seydou Nourou Tall hier, jeudi 12 novembre. Devant la porte de l'école, un gardien procède à la prise de la température et exige le lavage des mains. Dans la cour de l'école, plus d'une soixantaine d'élèves y sont regroupés.

Alors que des élèves se trouvent dans la classe avec leur professeur, certains font des va-et-vient portant leurs masques, tandis que d'autres se sont regroupés dans les bancs en train de causer entre camarades sans masque ni respect de la distanciation. Selon le proviseur de l'école, Mouhamed Fadel Diop, ils ont déjà commencé les cours.

A l'en croire, le concept « Oubi Tèy, Jang Tèy » est une habitude chez eux. Mieux, il soutient qu'il n'y a eu aucune difficulté en ce qui concerne la mise en place des dispositifs nécessaires de lutte contre la covid-19: « Nous, ici au lycée Seydou Nourou Tall, depuis que je suis ici, dès l'ouverture, on commence les cours.

C'est une habitude. Également, nous n'avons aucune difficulté parce qu'on avait déjà un dispositif pour lutter contre la pandémie.

Donc, on a reconduit le même dispositif et on a ajouté quelques matériels parce qu'hier (avant-hier-ndlr), j'étais dans une cérémonie et la mairie de Dakar nous a offert du gel, des masques et tout ce qui s'en suit et je me réjouis parce que ce matin (hier), j'étais à la porte et j'ai vu que tous les élèves portaient leurs masques. En ce qui concerne l'eau, on n'a plus ce problème.

C'est pendant les vacances que Sen'Eau a réglé le problème définitivement », a déclaré Mouhamed Fadel Diop.

S'il est rassuré, tel n'est pas le cas pour cette élève en classe de troisième. Contrairement au proviseur, Oumou Tall a un peu de souci quant aux cours et les dispositifs sanitaires et mesures barrières.

« On n'a pas fini l'année dernière. Nous étions en 4ème mais cette année-ci, avec la pandémie, je pense que ce n'est pas tous les élèves qui vont venir chaque jour parce que nous n'avons pas suffisamment de salles.

Nous sommes des nomades, on n'a pas de classe fixe. A cela, s'y s'ajoute la pandémie. Vous-même, vous avez constaté que les mesures barrières ne sont pas respectées. Même, certains professeurs n'ont pas porté de masque. Beaucoup de choses restent à améliorer », laisse entendre la jeune fille.

A 11h45mn, nous voici au lycée John Fitzgerald Kennedy, le proviseur Madame Sarr née Fatoumata Sow estime que les autorités de l'établissement étaient déjà préparées à accueillir les élèves après la rentrée du personnel la semaine dernière.

« Comme vous l'avez constaté, les professeurs sont là. Les dispositifs sanitaires sont respectés dans le lycée. On a mis des points de lavage à l'entrée de l'établissement et dans toute l'étendue du lycée. Nous avons du gel hydroalcoolique qu'on a mis dans les bureaux, les classes, et autres endroits.

Aussi pour le respect des gestes barrières, notre personnel a été doté des visières. Nous avons des points d'eaux aussi justes comme partout à Dakar, nous avons un problème de pression.

Nous avons reçu une importante donation de la ville de Dakar que nous sommes en train de réceptionner pour distribuer aux élèves, des masques, gels désinfectants et autre », a expliqué Fatoumata Sarr.

Concernant le slogan « Ubi Tèy, Jang Tèy », elle confie : « nous avons tout fait pour le respecter. Nous avons donné nos emplois du temps depuis le 5 novembre, rentrée des professeurs, affiché nos listes provisoires, les professeurs sont là.

Ils entrent en classe mais encore une fois, je le dit pour le déplorer, c'est la cible qui traîne les pieds. Je lance un appel aux parents pour qu'ils incitent les élèves à venir en classe car la rentrée en classe n'a rien à avoir avec la réinscription », a fait savoir le proviseur.

Au lycée Cardinal Hyacinthe Thiandoum de Grand-Yoff, les mesures barrières contre la covid-19 ont été respectées.

Par contre, le concept « Ubi Tèy, Jang Tèy » n'a pas été respecté. Les élèves sont entrés en classe pour la présentation et aussi pour prendre leurs emplois du temps.