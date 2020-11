Congo-Kinshasa: 7e ART - Trois films congolais au festival international du cinéma de Kinshasa

« Grave erreur 2 » de Richie Mbebele, « Dabie » d'Estelle Ndinga et « in extrémis » de Michael Gandoh font partie de la sélection officielle de la 7e édition du festival international du cinéma de Kinshasa (Fickin).

Le long métrage "Grave erreur 2" écrit et réalisé par Richie Mbebele est la suite logique de son premier volet sorti en 2015. Ce film peint avec ironie les vices et les vertus de la société actuelle, un récit a mi-chemin entre la fiction et la réalité, où l'amour se mêle délicatement à la trahison et à la vengeance. Tourné au Congo Brazzaville, ce film met en scène l'histoire de deux meilleurs amis dont l'un décide de se venger d'une mauvaise blague faite par l'autre sur fond de drame et de suspense.

« Dabie » écrit par Estelle Ndinga et réalisé par Joy christ Mac met en lumière l'histoire d'une jeune femme devenue coach en développement personnel, un changement de vie inspiré par ses erreurs du passé. Cinq ans avant, Dabie menait une vie de libertinage, virevoltant d'homme à homme, pour elle l'amour rimait uniquement avec le sexe et l'argent. Une réalité à laquelle est confrontée la jeunesse actuelle. Un jour, elle rencontre Jordy, manager musical, et développe, contre toute attente, de sentiments sincères à son égard. Mais ce bonheur ne durera pas longtemps. Ce film à la fois romantique et dramatique est le reflet d'une jeunesse impatiente.

Placé sous le thème « artiste vecteur du développement », la 7e édition du Fickin a ouvert ses portes le 10 novembre dans différents lieux, notamment à l'académie des beaux-arts de Kinshasa. Le festival déploie, jusqu'à ce jour, sa programmation à travers différentes activités, à l'instar des expositions en plein air, des concerts ainsi que des projections en salles, avec possibilité de diffuser en ligne l'événement, vu le contexte actuel imposé par la covid-9. En plus des projections en salles et en plein air, le festival a proposé des rencontres professionnelles entre cinéastes, des ateliers, conférences-débats, tout en faisant du cinéma un support d'éducation, de prise de conscience et de transmission de savoir.

Par ailleurs, le fickin est aujourd'hui un des plus grands rendez-vous annuel du cinéma en Afrique centrale et une tribune des rencontres professionnelles. Depuis sa première édition en 2014, il est partenaire de grands festivals au monde tels que courts-métrages internationaux ; festival de Clermond Ferrand, inter film à Paris, les rencontres du court-métrage de Madagascar. Le festival diffuse des films issus de tous les continents, en mettant l'accent sur la production africaine, plus particulièrement sur celle de la RDC.