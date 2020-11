Ile Maurice: Crève-Cœur - Le village revalorisé grâce à la route Terre-Rouge-Verdun

S'il y a un village qui est mieux connu et surtout qui a pris de la valeur à la suite de l'entrée en opération de la route Terre-Rouge-Verdun, il y a six ans, c'est bien Crève-Cœur. Peu de Mauriciens savaient où se situait ce village auparavant.

Maintenant, tous ceux qui empruntent cette route qui relie le Nord aux Plaines-Wilhems apprécient la beauté de Crève-Cœur. Autrefois, il fallait passer par Montagne-Longue pour avoir accès à ce village.

Premnath Seewoo et Dev Jeeavoo, deux conseillers sortants et qui s'alignent de nouveau sous le groupe Mouvement pour le Progrès et Développement du Village, soutiennent que la valeur des terrains dans ce village a apprécié par 100 % en quelques années. D'ailleurs, ils sont nombreux, particulièrement les expatriés, à vouloir habiter à Crève-Cœur. D'autant plus que cette localité est désormais facile d'accès qu'on parte du Centre, du Sud ou de l'Est. Et aussi parce que c'est un village paisible orné d'un vert paysage à perte de vue. D'ailleurs, un établissement sucrier se lance prochainement dans un projet de morcellement qui donnera encore plus de valeur au village.

Pour en revenir à nos deux candidats, Premnath Seewoo et Dev Jeeavoo soutiennent que leur équipe a un programme pour rendre ce village à vocation agricole plus attrayant afin d'accueillir plus de touristes. D'autant plus que c'est à partir de ce village que de nombreuses personnes escaladent la montagne Pieter Both. Ainsi, ils souhaitent aménager un parc spirituel dans la localité de Thomasin, créer une promenade de santé et un jardin familial et pourvoir un local pour la pratique du futsal.

Les deux conseillers sortants pensent aussi à faire construire un complexe polyvalent pour permettre aux habitants de se réunir. Selon eux, il n'y aura pas de problème pour réaliser tous ces projets car des terrains sont disponibles.

Ils font ressortir que leur village a néanmoins connu assez de progrès ces dernières années, mais il faut que ceux qui le gèrent soient proactifs et veillent à ce que le village ne se dégrade pas, que ce soit au niveau des infrastructures ou du social. Car contrairement à de nombreux villages, à Crève-Cœur, on voit rarement les gens, notamment les jeunes, se réunir sous la varangue des boutiques.