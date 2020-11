Maroc: Guerguerate - Le Maroc a fait le nécessaire dans le cadre de la loi pour mettre fin aux provocations du polisario (expert paraguayen)

Asunción — Le Maroc a fait le nécessaire à Guerguerate, dans le cadre de la loi et sous l'observation de l'ONU, pour assurer la libre circulation, préserver la paix et mettre fin aux provocations du polisario ordonnées par l'Algérie pour semer la violence et la confusion, a indiqué l'expert paraguayen, Ignacio Martinez.

"Le Maroc, dans le cadre de la loi et sous observation onusienne, a fait ce qu'il faut pour assurer la libre circulation et préserver la paix et les acquis de développement", a souligné M. Martinez dans une déclaration à la MAP, ajoutant qu'à travers sa démarche, "le Maroc veille à ce que la zone ne devienne pas une poudrière et une scène de violence".

"Le blocage du passage de Guerguerate est une provocation ouverte du polisario, qui bénéficie bien évidemment du soutien, notamment logistique et politique de l'Algérie, l'objectif étant de répandre la violence, de semer la confusion au sein de la communauté internationale et d'entraver la paix dans la région", a-t-il relevé.

Pour le journaliste et auteur paraguayen, l'ONU doit prendre les mesures nécessaires contre ce groupe armé, soutenu par l'Algérie, et qui ne doit plus se permettre de dresser des barrières dans des dépassements contraires aux droits de l'Homme et au droit à la mobilité des civiles et aux échanges commerciaux.

Le Maroc s'est érigé en interlocuteur fiable et crédible, ainsi qu'en garant de la sécurité, du développement et de la paix pour toute sa population et dans toute la région, a noté le conseiller du procureur général du Paraguay.

Les dernières manœuvres du polisario et de son mentor algérien montrent qu'ils sont excédés par les succès diplomatiques du Maroc, notamment après l'ouverture en cascade de consulats généraux dans le Sahara marocain, a-t-il ajouté.

La communauté internationale, a fait observer M. Martinez, "prend conscience de plus en plus de l'ampleur de ce qui se passe réellement dans la région, une situation qui irrite et agace l'Algérie et sa marionnette".

L'auteur du livre "Regard latino-américain sur le Sahara marocain" a affirmé que si la confusion règne chez l'Algérie et le polisario c'est aussi à cause de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui salue la proposition par le Maroc du plan d'autonomie et insiste de nouveau sur l'implication du pays voisin dans ce conflit artificiel.