Maroc: La décision du Maroc d'agir à Guerguarate est" stratégique, ferme et rejette le statu quo" (Doyen)

Béni Mellal — La position du Maroc de mettre fin aux dangereuses provocations des milices du "polisario" dans la zone tampon de Guerguarate est "stratégique, ferme et rejette le statu quo" que les parties hostiles ont tenté d'imposer à son intégrité territoriale, a affirmé le Doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Béni Mellal, Mohsin Idali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Idali a assuré que la décision marocaine incarne la détermination et la volonté du Royaume de mettre fin au statu quo et de faire face à toutes les tentatives de modifier le statut de la zone tampon de Guerguarate, soulignant que cette décision est intervenue "au moment opportun", immédiatement après le dernier discours Royal à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a affirmé la ferme volonté du Maroc à défendre son intégrité territoriale et à faire face aux provocations continues de ses ennemis dans cette région.

La décision du Maroc de mettre en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, "fait l'unanimité des forces vives nationales et des différentes composantes de la société marocaine", après les provocations persistantes des milices de l'entité fantoche et leur blocage de l'axe routier traversant la zone tampon de Guerguarate reliant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie et l'interdiction du droit de passage.

Le Maroc a fait preuve d'une grande "flexibilité et sagesse" ces derniers mois pour tenter de cerner les développements dangereux dans la zone tampon en exhortant la communauté internationale d'intervenir pour mettre fin à cette crise, qui a également porté préjudice aux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne, a-t-il précisé, rappelant qu'en tout état de cause, le Maroc ne peut rester les bras croisés face à la persistance des tentatives des ennemis du Royaume de changer le statut de la zone, en violation flagrante des résolutions des Nations Unies.

Il a souligné que le sang-froid et la sagesse dont fait preuve le Maroc face aux provocations du polisario "ne signifient en aucun cas une concession ou une indulgence" face à toutes les tentatives désespérées de modifier cette situation, d'autant plus que cette crise coïncide avec le succès diplomatique fulgurant du Maroc et l'ouverture de consulats de plusieurs pays africains à Laâyoune et à Dakhla, réitérant ainsi la souveraineté du Royaume sur ses territoires.

Au demeurant, "l'intérêt suprême de la Patrie est au-dessus de toute considération et la situation ne peut en aucun cas rester telle qu'elle est dans cette zone tampon", a-t-il indiqué, ajoutant que le Maroc a agi conformément à ses devoirs et responsabilités en défendant son intégrité territoriale en parfaite conformité avec la légalité internationale.