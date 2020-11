Maroc: AD Talks/PCNS - La gestion de la crise de Covid-19 au centre de la troisième session

Rabat — L'édition spéciale en ligne de la conférence Atlantic Dialogues, "AD Talks", qu'organise le Policy Center for the New South (PCNS), s'est poursuivie avec une troisième session par un débat autour des leçons tirées de l'essor de l'Asie.

Modérée par l'économiste brésilien Marcus Freitas, senior fellow du PCNS, cette nouvelle session a traité trois grandes questions notamment les pays occidentaux et l'expérience asiatique pour rester compétitifs, les domaines probables de synergies, l'exemple de l'Asie dans son combat contre la corruption et l'amélioration de l'éducation.

Dans son intervention, la fondatrice et directrice de Gateway House (Conseil indien sur les relations globales), Neelam Deo est revenue sur la pandémie Covid-19 en Inde ainsi que la maîtrise de la contagion en Chine par l'isolement de la ville de Wuhan.

Pour sa part, le président de Newbridge Advisory, John Sawers, a estimé qu'il y a eu une performance mitigée dans certains pays dans la gestion de la crise Covid-19.

Selon lui, la Chine a bien géré le virus, alors que la Corée du Sud et l'Allemagne ont déployé des systèmes sophistiqués de dépistage et de traçage, avec des systèmes de soins de santé robustes. Par ailleurs, les États-Unis, eux, se sont concentrés sur le traitement de la maladie, a-t-il dit.

L'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa, a évoqué, lui, "la défaillance du multilatéral qui a failli aussi bien au niveau des agences spécialisées des Nations unies", qui n'étaient pas préparées à gérer une pandémie de cette taille, qu'au niveau du Conseil de sécurité, qui n'a pas répondu à l'appel du Secrétaire Général Antonio Guterres à déterminer comme menace à la paix internationale les défis du changement climatique et des pandémies.

Il a insisté sur la nécessité de rénover le système au niveau régional en créant par exemple des organisations de la santé africaine, asiatique, latino-américaine, aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé.

Selon les organisateurs, 15 webinaires sont prévus du 3 novembre au 22 décembre 2020 dans le cadre des AD Talks, où une pléiade d'experts et personnalités civiles et militaires de haut niveau, du Sud comme du Nord, vont animer les sessions plénières de cette conférence.

Les 14 autres sessions des AD Talks, pour la plupart et programmées tout au long des mois de novembre et décembre, traiteront de thèmes liés au même sujet, sous des angles aussi variés : "la géographie du mécontentement dans le Sud global ", "les capacités sanitaires comme nouvel instrument de pouvoir" ou encore " la santé publique, nouveau champ d'action pour les organisations et alliances militaires".

Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs associés du Sud comme du Nord, le Policy Center for the New South offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement.