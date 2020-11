Maroc: Guergarate - L'AMPCC condamne les agissements "abjects et désespérés" du "polisario"

Rabat — L'Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC) a condamné, vendredi, les agissements "abjects et désespérés" du "polisario" au niveau du passage de Guergarate.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le président de l'AMPCC, Mohamed Boudra, souligne que l'Association marocaine des présidents des Conseils communaux est parfaitement consciente de l'importance de cette étape critique que traverse le pays et condamne les agissements "abjects et désespérés" du "polisario" à Guergarate.

Cette position procède de "l'engagement et de la loyauté de l'AMPCC ainsi que du devoir national à l'égard de nos causes nationales décisives sur tous les plans, et à leur tête la question de notre intégrité territoriale, et compte tenu des derniers développements survenus au passage de Guergarate, partie authentique et indissociable de notre cher Sahara, à cause des tristes tentatives menées sous l'impulsion de tendances séparatistes soutenues par les ennemis du Royaume en vue de porter atteinte à notre intégrité territoriale et à la sécurité, la paix et la stabilité dans la région", a ajouté M. Boudra.

Le président de l'AMPCC a également souligné dans ce se sens la mobilisation de l'ensemble des présidents des collectivités territoriales derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre notre patrie et immuniser nos droits immuables et légitimes sur notre territoire qui reposent sur les liens d'allégeance établis entre Amir Al Mouminine et Ses fidèles sujets".

M. Boudra a en outre "imploré le Tout-Puissant de préserver le Royaume de tout mal et de toute agression, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI et de couronner de succès les efforts de nos braves Forces armées Royales".