Sénégal: Mercato - L'entraineur du Stade de Reims veut garder Boulaye Dia

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Boulaye Dia pourrait quitter le Stade de Reims cet hiver. Ce que son entraineur ne veut pas.

Depuis la saison dernière, l'international sénégalais est devenu l'attaquant phare des Champenois. Actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec huit réalisations, Dia suscite la convoitise de plusieurs écuries dont Manchester United. Interrogé sur le sujet par Téléfoot La Chaine, David Guion, l'entraineur de Reims n'envisage pas de perdre son buteur.

« J'étais très content qu'il reste parmi nous. Avec ses huit buts, il nous aide à remonter au classement. On a besoin de lui, de son efficacité. À nous de continuer à le mettre en confiance et de trouver un jeu qui va lui permettre de s'épanouir. Il y a sept matches avant la trêve hivernale et ce qui m'importe, c'est de l'optimiser sur ces sept matches. Je suis dans le présent. On verra durant le mercato d'hiver ce qui arrivera. On voit bien ce qu'il nous apporte. Il est en train de franchir des paliers, de s'épanouir. Il est en pleine confiance. C'est un gros argument pour remonter au classement. Je savais qu'il allait avoir un rôle essentiel dans l'équipe. Ce n'est pas fini. On a besoin du talent de Boulaye », a-t-il déclaré.

Notons que Boulaye Dia avait un bon de sortie au mercato estival.