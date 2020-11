Sénégal: 1er jour de rentrée des classes - Mamadou Talla constate un bon déroulement

Au sortir de sa visite au Cours secondaire Birago Diop, au Cem John Fitzgerald Kennedy et à l'école élémentaire Caserne Samba Diéry Diallo dans le cadre de sa traditionnelle tournée de supervision de la rentrée scolaire hier, jeudi 12 novembre le ministre de l'Education Nationale s'est dit satisfait du déroulement de la rentrée.

« Nous venons de faire une tournée, dans l'Académie de Dakar où nous avons constaté dans une école privée et dans deux écoles publiques que les élèves, le matériel et les enseignants étaient présents et nous avons vu que les cours ont démarré. A l'instant où on vous parle, quand on fait le bilan de ce qui se passe à l'intérieur du pays, de Kolda à Matam, de Kaolack à Ziguinchor sans oublier Saint-Louis, l'ensemble des académies du Sénégal, nous avons constaté que la rentrée se commence et se passe dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs félicité la communauté éducative avant de rassurer du respect du protocole sanitaire dans ce contexte de pandémie de covid-19. « On peut tirer des leçons de ce qui s'est passe le 25 juin quand on reprenait au moment où la pandémie était dans un niveau le plus élevé, nous avons réussi à démarrer et l'école n'a pas été source de propagation et nous avons eu des résultats appréciables et appréciés.

Féliciter toute la communauté et dire que l'élan, les dispositions qui ont été prises, nous allons les maintenir parce que la pandémie est encore là. C'est ce qui fait que nous avons eu un nouveau protocole allégé oui parce qu'un protocole sanitaire est dynamique mais un protocole qui va être respecté à l'échelle nationale », a fait savoir Mamadou Talla.