Sénégal: Saint-Louis / Lancement des travaux de dragage et de balisage de la brèche - «Ils vont durer 03 mois et demi pour un coût de plus de 07 milliards fcfa», selon Alioune Ndoye

Le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye, était hier, jeudi 12 octobre, à Saint-Louis où il a procédé au lancement des travaux de dragage et de balisage de la brèche. Celle-ci a fait énormément de victimes et de dégâts matériels.

La cérémonie s'est déroulée au niveau du port polonais sis à l'hydrobase, en présence des membres de différents mouvements, syndicats et associations de pêcheurs. Ils y ont tous exprimé leur joie de voir leur vieille doléance être résolue.

Ouverte en 2003, au Nord de l'embouchure naturelle sis à Gandiol, pour sauver Saint-Louis, la ville tricentenaire, d'une éventuelle inondation, la brèche de Saint-Louis encore appelée canal de délestage, creusée au début sur quatre mètres de large, a été le théâtre d'actions conjuguées de la dynamique sédimentaire, d'une part, et de l'érosion côtière fortement accélérée par les changements climatiques, d'autre part.

Ainsi, après plusieurs sorties médiatiques, des manifestations de colère, des forums et marches pacifiques des communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie, réclamant le dragage et le balisage de cette brèche, le gouvernement actuel a décidé de donner suite à leur requête.

"Le chef de l'État, toujours sensible aux préoccupations des populations, a très tôt, au lendemain de son accession à la magistrature suprême de notre pays, compris l'urgence de trouver une solution durable à la problématique de la brèche de Saint-Louis. Fidèle à sa démarche scientifique, l'Ingénieur président s'est refusé d'intervenir sans comprendre.

C'est pourquoi, il a engagé la recherche de solution avec un processus inclusif et participatif", a précisé Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Economie maritime, à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de dragage et de balisage de cette brèche. Il a indiqué que les travaux vont démarrer, mais sont en effet une solution transitoire pour freiner les multiples pertes en vies humaines des "braves pêcheurs".

Et le ministre de poursuivre en révélant que les connaissances actuelles permettent de manière maîtrisée de draguer avec un gabarit, paramètres physiques, la reconstitution rapide des dépôts sédimentaires, d'ici à la mise en œuvre de la solution définitive consistant à la construction de l'infrastructure qui sera retenue au terme de l'étude intégrale en cours au niveau de l'Agence de développement municipal (ADM), au titre du Projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP).

Le coût des travaux s'élève à plus de 07 milliards de FCFA, financés par l'État du Sénégal. "Dans la continuité de ces diligences, je voudrais annoncer que la présente cérémonie de lancement des travaux de dragage sera suivie de la remise aux CLPA de Saint-Louis et de Louga de quatre embarcations en fibre de verre avec leurs moteurs.

Par ce geste, mon département entend consolider l'approche participative et inclusive dans la gouvernance du secteur", a ajouté le ministre Alioune Ndoye. En effet, ce matériel fait partie d'un don de 38 embarcations de même type que la CFAO a bien voulu mettre à la disposition du ministère des Pêches et de l'Economie maritime.