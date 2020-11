Sénégal: Kaolack enseignement technique et formation professionnelle - Le concept "ubi tey jang tey" rendu effectif dans tous les établissements

La mesure académique et de la communauté éducative de démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée a été copieusement respectée au niveau des centres et établissements d'enseignement technique et formation professionnelle de Kaolack. Comme il est d'ailleurs le cas dans la plupart des établissements d'enseignement général.

En tout cas, c'est le constat fait hier par le Ministre de l'enseignement technique et la formation professionnelle Dame Diop qui a fait le déplacement à Kaolack pour s'enquérir de la situation, mieux s'assurer que le démarrage des enseignements est effectif à tous les niveaux pédagogiques. Aussi s'apercevoir que les mesures d'hygiène et de prévention telles qu'édictées par les autorités sanitaires du pays ont été respectées dans les centres d'enseignement et de formation. Des dispositions que le chef du département de l'enseignement technique et la formation dit avoir constaté partout où il est passé dans son bref séjour à Kaolack.

Ainsi vu l'importance des enseignements techniques et la formation professionnelle et le rôle qu'ils sont en train de jouer dans la politique d'absorption d'emplois au Sénégal, le Ministre Dame Diop Diop a profité de l'opportunité pour réitérer l'engagement du gouvernement de démarrer dans un court délai le programme de réhabilitation séparée du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niasse et du lycée Waldiodio Ndiaye. Des projets de renforcement des enseignements professionnels que l'Etat du Sénégal a hâte de réaliser et auxquels le président de la République a décidé de mettre l'intégralité de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Même s'il n'est pas encore permis de donner une date précise pour le démarrage des travaux, le ministre de l'environnement technique et la formation professionnelle a classé ces projets dans les urgences de l'Etat et tous les moyens seront mobilisés pour les rendre effectifs.