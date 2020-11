Sénégal: Relance des PME impactées par la Covid-19 - 120 millions de francs CFA octroyés à 20 entreprises

La deuxième réunion du Comité de pilotage de la plateforme Covid-19 d'appui aux secteurs productifs des populations vulnérables, un projet mis en œuvre avec le soutien du PNUD et des Systèmes des Nations Unies s'est tenue nier, jeudi 12 novembre à Dakar.

A cette occasion, des subventions à hauteur de 120 millions de francs Cfa ont été remises à 20 Petites et moyennes entreprises (PME) dans les communes de Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob et Sandiara.

Dans le cadre du projet Plateforme Covid-19 d'appui aux secteurs productif des populations vulnérables, des subventions à hauteur de 120 millions de francs Cfa ont été remises à 20 Petites et moyennes entreprises (PME) retenues. La cérémonie de remise symbolique des chèques s'est déroulée hier, jeudi 12 novembre. Ce projet mis en œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et les Systèmes des Nations Unies vient soutenir particulièrement les micros petites et moyennes entreprises, les coopératives ainsi que les entreprises sociales et familiales dans les communes de Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob et Sandiara.

«La première phase de ce projet mise en œuvre dans 5 communes pilotes, vise à accompagner les acteurs des secteurs productifs vulnérables à pouvoir être appuyés dans la lutte contre la Covid-19. 20 entreprises ont été sélectionnées sur plus de 150 demandes. 120 million de francs Cfa ont été accordés dans cette première phase. C'est un projet total d'un million 800 mille dollars. C'est le premier projet qui associe une démarche productive et une démarche territoriale. Dans le cadre de la Covid-19, c'est une réponse pour relancer leurs activités à partir de la base», a fait savoir Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEPME.

Pour Ahmed Kounta, chef de la ferme Teranga agronome, bénéficiaire de ce projet, cette subvention va leur permettre de relancer leurs activités, surtout dans l'acquisition de matériels et équipements. «Le Coronavirus a eu beaucoup d'impact cette année. On n'a pas pu exporter nos produits. On était obligé de se rabattre sur les cultures locales. Donc, on a eu d'énormes difficultés à pouvoir commercialiser nos produits et à pouvoir supporter toutes les dépenses et les charges de production. Cette subvention va nous permettre d'acheter une nouvelle pompe pour la réhabilitation de notre forage qui était tombé en panne et de nous relancer», se réjouit-il.