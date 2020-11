Sénégal: Pikine - «Ubi tey, jang tey» effectif en banlieue

Le concept «Ubi Tey, Jang Tey» est bien effectif dans beaucoup d'établissements scolaires de la banlieue dakaroise. Le constat est fait par l'inspecteur académique de Pikine-Guédiawaye qui a effectué une tournée dans les établissements, accompagné du maire de la ville, Abdoulaye Thimbo.

Dans le CEM de Yeumbeul, les élèves étaient déjà en classe, tout comme au CEM de Malika Plage où des classes de 6ème ont démarré les cours en faible nombre dans les classes.

A en croire Gana Sène, inspecteur d'académie le concept est devenu un acquis. "Je suis même tenté de dire que Ubi Tey, Jang Tey, est en train de devenir un défi. Et derrière ce concept, nous voulons que les cours démarrent quelques soit le nombre d'élèves ou le nombre d'enseignants ; et nous l'avons vu dans une des classes. J'étais même surpris quand j'ai vu un professeur faire cours avec dix élèves des classes de 6ème dont nous venons de terminer l'orientation. C'est vraiment tout à l'honneur des enseignants qui ont répondu présents depuis le 05 novembre", a soutenu Gana Sène qui ajoute que «les collectivités territoriales ont beaucoup contribué à l'effort pour avoir de bons résultats».

L'inspecteur de poursuivre pour relever que la demande pressante au niveau des écoles Pikine et Thiès «c'est presque les deux locomotives du système éducatif. Ce sont les académies les plus grandes en termes de taille y égard au boom démographique de tel sorte que ici, nous avons besoin d'être accompagnés», a lancé ce dernier. Les autres doléances du corps enseignant demeurent le déficit de tables bancs dans les établissements et de personnel d'appoint.

Pour sa part, le maire de la ville s'est engagé à régler le problème. "Chaque année, nous mettons à la disposition de l'Inspection d'académie 1000 tables bancs pour qu'on puisse augmenter la capacité d'accueil dans les différents collèges et lycées. Cette année, on va augmenter le nombre jusqu'à 1500 tables bancs parce que on m'a déjà informé que le collège de Malika sera transformé en lycée.

Ce qui veut que la capacité va augmenter", a indiqué Abdoulaye Thimbo maire de la ville de Pikine qui a ajouté aussi que «le personnel d'appoint sera renforcé pour une meilleure hygiène dans les établissements». «Nous avons déjà lancé l'appel d'offres pour la construction de 27 nouvelles salles de classes dans les collèges et lycées et chaque année, si nous avons la possibilité financière de le faire, nous le ferons. Pikine a une démographie galopante et nous nous attelons à renforcer la capacité d'accueil des établissements", a lancé Abdoulaye Thimbo qui annonce également l'inauguration prochaine du collège moderne de Thiaroye/Mer avant la fin du mois.