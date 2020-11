Cote d'Ivoire: Rencontre directe Alassane Ouattara-Henri Konan Bédié - "Les amis de la République" salue l'initiative

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda Henri Konan Bédié ont renoué avec le dialogue le 11 novembre au Golf Hôtel d'Abidjan. Après cette rencontre qui avait pour objectif de rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix, le mouvement citoyen, "Les amis de la République" s'est réjoui de cette initiative du Chef de l'Etat qui démontre encore toute sa disponibilité à préserver la paix et les acquis de développement qui ont changé le visage de la Côte d'Ivoire depuis son ascension à la magistrature suprême en 2011.

« Cette main tendue du Président de la République exprime son engagement pour la Paix et permettra l'apaisement du climat politique et social. Aimer la paix, n'est pas une faiblesse ; car elle contribue à la stabilité, la prospérité d'une Nation et ce, pour le bien-être de ses concitoyens », a exprimé dans un communiqué hier, Aimond William, Ambassadeur de la paix Oif et président de "Les amis de la République".

Il a par ailleurs salué le président des Ambassadeurs Libre Ensemble de l'Oif, Mohamed Salamé et son président délégué, le Professeur Aliou Mané qui, avant les élections présidentielles du 31 octobre 2020, avaient initié avec son mouvement des rencontres avec les principaux leaders de l'opposition pour parler de la nécessite de préserver ces valeurs ivoiriennes que sont acquis que sont le dialogue, la paix et la cohabitation pacifique.

« Les amis de la République continueront à sillonner les différentes localités impactés par cette crise sociopolitique à travers sa tournée dénommée "La paix des cœurs, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne" », a conclu Aimond William.

SERGES N'GUESSANT