Maroc: L'agression marocaine "barbare" contre des civils sahraouis, "une violation de tous les accords"

Alger — L'ambassadeur de la République arabe sahraouie (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar a déclaré, vendredi, que "l'agression barbare" des forces d'occupation marocaines contre des civils sahraouis dans la région d'El Guerguerat constitue une violation de tous les accords, indiquant que le conflit amorce "une nouvelle phase".

Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur sahraoui a précisé que "l'occupation marocaine a ouvert trois nouvelles brèches dans le mur de la honte marocain et agressé des civils sans défense, dans une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu, ce qui a contraint l'armée sahraouie à riposter pour protéger les civils sans arme.

"Cette agression barbare" a mis fin au cessez-le-feu et à tous les accords signés, ce qui signifie un retour à la case de départ", a-t-il dit, indiquant que "le conflit amorce une nouvelle phase et est désormais ouvert à toutes les éventualités".

Les autorités sahraouies comptent informer l'ONU, le Conseil de sécurité et l'Union africaine (UA) des circonstances de l'ouverture de trois brèches illégales dans le mur de la honte marocain et de l'attaque menée contre des civils sans défense, pour mettre la communauté internationale au fait de situation.

Suite à l'agression militaire contre des protestataires pacifiques près de la brèche illégale de Guerguerat, le gouvernement sahraoui a qualifié, vendredi, l'attaque marocaine au Sahara Occidental d'"ignoble et désespérée".

Suite à cet ignoble acte, les braves de l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont fait face, aux côtés de nos militants, à ces voyoux, et commença ainsi une guerre imposée et une nouvelle étape décisive dans la lutte de notre vaillant peuple pour la défense du droit légitime à la liberté, à la dignité et à la souveraineté, précise le communiqué.

"Le front Polisario a appelé le peuple sahraoui à resserrer ses rangs et à faire preuve de détermination et de bravoure pour contrer les attaques et libérer le pays au prix des sacrifices", a ajouté le communiqué.

Les forces marocaines ont procédé vendredi à l'ouverture de trois nouvelles brèches illégales dans le mur de sable à El Guerguerat pour attaquer les manifestants sahraouis civils en flagrante violation du cessez-le-feu. Les troupes de l'APLS ont répliqué à l'attaque.