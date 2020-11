Maroc: Mehdi Benatia - Le Marocain refuse de résumer la carrière de Ronaldo seulement à son travail

Mehdi Benatia n'a pas fini de parler en bien de Cristiano Ronaldo qu'il a déjà évoqué à plusieurs reprises depuis son départ de la Juventus. Dans un entretien avec RMC, le défenseur marocain est revenu sur le talent de l'attaquant portugais.

Un attaquant que Benatia a eu la joie de côtoyer quand il évoluait avec le club champion en titre d'Italie. Et l'ancien international marocain n'accepte pas qu'on réduise le talent de Ronaldo juste à son travail :

« Messi le talent, Ronaldo le travail, ça fait quinze ans que j'entends ça et franchement pour moi, c'est n'importe quoi », confie-t-il. « Messi a un don du ciel, c'est certain, il fait partie des meilleurs de l'histoire si ce n'est pas le meilleur, mais me dire que Cristiano c'est le travail plutôt que le talent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi j'avais autant travaillé que lui j'aurais été aussi fort ? Mais non, ce n'est pas possible », ajoute le Marocain de 33 ans.

Pour Benatia, Ronaldo a certes beaucoup de talent et a travaillé énormément, plus que les autres même. Mais, explique-t-il, « on ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail ».

Ronaldo appréciera.