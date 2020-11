Soudan: La délégation du front du Front révolutionnaire soudanais arrive a l'Est-Darfour

La ville Al-Daein chef lieu de l'état fédéré de l'Est-Darfour a témoigné l'arrivée de la délégation du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) dirigée par Yasser Saeed Arman, chef de la délégation et son adjoint, Nimer Abdul Rahman, et Mutasim Ahmed Saleh, le rapporteur du (FRS) porte parole du Movement de la Justice et l'Egalité plus un nombre de dirigeants des organisations participant à la délégation du premier plan, l'assistant du chef du parti Umma, M. Ismail Kittir, les représentants des mouvements de lutte armée a la ville de Daein, le représentant des Forces du Soutien Rapide et un certain nombre de professionnels des médias.

La délégation a été reçue par le secrétaire général du gouvernement et le commandant de la division, le rapporteur du comité de sécurité de l'Etat, le directeur général de la police et un certain nombre de dirigeants, officiers, administrateurs , administrateurs autochtone et cadres privés.

Le secrétaire général du gouvernement, Ismail, a éclairé la délégation sur la situation sécuritaire dans l'État, soulignant la stabilité de la situation sécuritaire et le fait que la police fournit ses services aux citoyens et travaille à stabiliser la région.

Mu'tasim Ahmed Saleh, le responsable des médias de part la délégation du FRS a déclaré dans un communiqué à la SUNA que la visite s'inscrit dans le cadre du programme du FRS visant à prêcher l'accord de paix et à éclairer les citoyens et les parties prenantes dans les zones touchées par la guerre sur les gains que l'accord leur a permis de réal