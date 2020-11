Soudan: Nations Unies - Action conjointe pour abriter les Éthiopiens fuyant les combats vers le Soudan

Khartoum — Les Nations Unies ont confirmé l'enregistrement de plus de sept mille Éthiopiens, la plupart sont des femmes et des enfants, qui ont fui vers les frontières soudanaises après les deux premiers jours du début des combats dans la région éthiopienne Tiqré, à la frontière des États de Kassala et de Gedaref, dans l'est du Soudan.

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés travaille actuellement avec les autorités soudanaises pour fournir une assistance vitale à ces personnes en fuite.

La déclaration des Nations Unies a indiqué qu'à leur arrivée sur les terres soudanaises, les réfugiés sont temporairement hébergés dans des centres de transit situés près des points d'entrée de la frontière de Lodji à Gedaref et Al-Hamidiya dans l'État de Kassala, où ils reçoivent de l'eau potable et de la nourriture, tandis que le Haut-Commissaire soudanais pour les réfugiés et les autorités locales effectuent des examens et enregistrent les arrivées en équipes conjointes.

Clementine Nkuita Salami, la directrice du bureau régional du HCR, a lancé un appel aux pays voisins, disant: "Nous exhortons les gouvernements des pays voisins à garder leurs frontières ouvertes aux personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile" sous les combats en Éthiopie.

Les Nations Unies affirment qu'avec l'arrivée de milliers de réfugiés à la frontière soudanaise dans les 24 heures et l'escalade du conflit, le nombre de personnes qui fuient et arrivent au Soudan est susceptible d'augmenter fortement, ce qui nécessite une mobilisation massive de ressources pour répondre aux besoins de ceux qui arrivent.