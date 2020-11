Afrique: L'évolution de la situation épidémiologique et le rôle des étudiants dans la lutte anti-Covid-19 au menu d'une visioconférence

Rabat — L'évolution de la situation épidémiologique au Royaume, les efforts déployés par les autorités nationales pour la lutte contre la propagation du virus meurtrier et le rôle des étudiants dans la lutte anti-Covid-19 ont été, vendredi, au menu d'une visioconférence, à laquelle ont participé une panoplie de responsables représentant les secteurs de la santé et de l'éducation et les autorités publiques.

Intervenant à l'occasion d'un webinaire sous le thème "Elèves et étudiants: messagers de la lutte anti-Covid", le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelilah Boutaleb a mis en exergue les actions et mesures entreprises par le Royaume, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à même de lutter contre la propagation de la Covid-19, soulignant notamment la création du comité technique et scientifique consultatif de riposte pour l'infection Covid-19, la réhabilitation des structures hospitalières dédiées à la Covid-19 et la mise en place d'hôpitaux de campagne, l'élaboration d'un plan de communication, ou encore, le développement de partenariats avec le secteur privé.