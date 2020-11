Maroc: Sécurisation de la zone tampon de Guerguarate - Le Royaume a agi avec diligence, fermeté et sagesse (M. El Ktiri)

Khénifra — L'intervention des Forces Armées Royales pour sécuriser la zone tampon de Guerguarate reliant le Maroc et la Mauritanie, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, prouve que le Royaume a agi avec diligence, fermeté et sagesse, a souligné vendredi, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Le passage de Guerguarate est désormais complètement sécurisé après l'intervention des FAR et la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes, a dit M. El Ktiri dans une déclaration à la MAP, à l'occasion d'un meeting commémorant le 106-è anniversaire de la bataille historique d'El Hri, affirmant dans ce sillage que le Royaume poursuivra sans relâche et avec la même détermination, la défense de son intégrité territoriale.

Cette intervention intervient en ce jour béni où le peuple marocain commémore le 106è anniversaire de la glorieuse bataille d'El Hri, dans laquelle les tribus de Zayane dirigées par Moha Ou Hamou Zayani ont fait plier le vendredi 13 novembre 1914 les troupes coloniales.

Et de rappeler que le Secrétaire général des Nations Unies avait sommé à maintes reprises les séparatistes et leurs milices à quitter la zone tampon de Guerguarate et à ne pas obstruer le trafic civil et commercial dans cette région, saluant le professionnalisme de l'intervention des FAR qui ont sécurisé complètement le passage de Guergarate, "selon des règles d'engagement claires prescrivant d'éviter tout contact avec les personnes civiles" et chasser les séparatistes de cette zone.