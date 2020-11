Cote d'Ivoire: Rencontre Ouattara-Bédié - A'Salfo salue l'acte et appelle les Ivoiriens à jouer la carte de l'union

Le mercredi 11 novembre 2020, le Président de la République, Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, se rencontrés à l'hôtel du Golf à Abidjan-Cocody, dans le cadre du dialogue politique entre le régime et les plateformes de l'opposition. Elles sont légions, les personnalités ivoiriennes et notamment les stars qui ont réagi suite à l'acte posé par les deux responsables de partis politiques ivoiriens.

Traoré Salif dit A'Salfo, leader du groupe zouglou Magic System, s'inscrit dans cette dynamique. Tout en saluant l'initiative des deux personnalités, A'Salfo affirme que « la paix se construit dans l'esprit des hommes et des femmes. La haine et la violence n'ont jamais été une solution, quel qu'en soit le problème ». D'où son appel à la population : « Jouons la carte de l'Union et de la Fraternité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ! ».

Dans cette même optique, le leader de Magic System s'était engagé dans une caravane de sensibilisation à la paix dénommée "Engagé pour la paix" avec le soutien de la Représentation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et les pays qui en sont membres. Débats autour de la thématique de la cohésions sociale, concert avec des artistes de renom...au cours desquels des messages de paix ont été lancés à l'endroit des populations.

Déjà dans une interview accordée à l'Agence France presse (Afp), le Magicien avait appelé à un tête-à-tête entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. « Nous appelons le Président Alassane Ouattara et son principal challenger, l'ancien président Henri Konan Bédié, à s'asseoir à la même table pour discuter afin que nous ayons des élections apaisées le 31 octobre », avait-il confié.

Pour lui, « rien que les voir ensemble autour d'une table » pouvait apaiser « la tension qui est montée d'un cran, et rassurer le peuple ». Aujourd'hui c'est chose faite. Les deux hommes d'ailleurs promettent même de se revoir et de se téléphoner comme par le passé. Car « le mur de glace » étant dorénavant « brisé ».