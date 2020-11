Maroc: Mme Bouchareb plaide pour une relance sûre et rapide du secteur de la construction et de l'urbanisme

Ouarzazate — La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a plaidé, vendredi à Ouarzazate, pour une relance "sûre et rapide" du secteur de la construction et de l'urbanisme.

