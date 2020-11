Togo: Le groupe COTECNA offre des kits scolaires et sanitaires à 200 élèves méritants du Togo

Dans sa détermination à rendre effective la mise en œuvre de sa Responsabilité sociale, le Groupe COTECNA, engagé dans divers projets aux côtés de l'Etat togolais depuis déjà 25 ans, étaient en tournée ce Vendredi dans trois communes du Grand Lomé et une de Lacs 3.

Objectif d'une telle mission, offrir aux élèves les plus méritants et démunis des écoles primaires de ces quatre localités précitées des kits scolaires mais aussi sanitaires afin de permettre de mieux aborder l'année scolaire débutée le 02 Novembre dernier, et faire face au mieux au contexte de Covid-19 que le Togo tout comme le monde entier traverse.

De l'EPP Ségbé, à l'EPP Gbodjomé et passant par EPP Totsi Zokalégba et EPP Agoè Nyivé Centre, l'équipe du Groupe COTECNA n'a pas manqué à la règle. Ainsi, deux cent élèves de ces quatre établissements scolaires, à raison de 50 par établissement, ont reçu ces kits composés de tissu kaki, cahiers et autres articles scolaires, bavettes et gels hydro alcooliques, et de sac made in Togo estampillé COTECNA.

En tout cas, aussitôt après réception de ces dons, les élèves n'ont pas manqué de manifester leur joie. Ceci, à travers des messages de reconnaissance. Ainsi par exemple, à l'EPP Totsi Zokalégba, le jeune Samuel Ihou, tout en remerciant les donateurs, a promis faire bon usage de ces dons pour dans un premier temps améliorer encore plus ses performances scolaires mais aussi, lutter efficacement contre la Covid-19.

Directeur général du Groupe COTECNA, Didier Cruz, appuyé par son adjoint Bernard Bodjona, a situé leur action en ces termes. « Le groupe COTECNA est un partenaire historique du Togo et il est important pour de pouvoir accompagner les autorités dans le cadre de projet de soutien à l'éducation. Les actions menées aujourd'hui sont une première action menée par le groupe dans son souhait de pouvoir aider les autorités. Effectivement, on a remis des kits dans quatre EPP différentes, EPP Ségbé, EPP Totsi Zokalégba, EPP Agoè Nyivé et EPP Gbodjomé.

Pour nous, il est important de pouvoir récompenser l'excellence au travail pour les apprenants mais aussi pouvoir aider les enfants démunis. Le troisième objectif c'était aussi de pouvoir sensibiliser l'ensemble de ces élèves sur l'importance de lutter contre l'épidémie et de mettre en place les gestes barrières. Raison pour laquelle dans les kits qu'on a offerts, on trouve des sacs, des stylos, des cahiers, des règles, des tissus kaki pour l'uniforme, gels hydro alcooliques et cache-nez pour ces élèves.

L'autre objectif est aussi de pouvoir sensibiliser l'ensemble de l'école et notamment chaque direction d'école en remettant des affiches de sensibilisation de lutte contre l'épidémie notamment l'application des gestes barrières. Cette action fait suite à une première action menée au mois d'Avril par notre groupe pour un soutien direct aux autorités dans le cadre de la pandémie. Et on souhaite encore continuer d'autres projets d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine dans le cadre du soutien à l'éducation au Togo. Pour nous c'est important, on est une entreprise citoyenne, on a une responsabilité sociale d'entreprise et on doit agir aux côtés des autorités togolaises ».

Si sur le parcours du groupe au cours de cette tournée, les doléances n'ont pas manqué à certaines étapes, il est à noter que par la voix du premier responsable, certaines de ces doléances portant sur la construction de salles de classe pourront connaitre leur effectivité. « On a un projet de construire un bâtiment pour trois classes. On va en discuter avec les autorités, le ministère de l'Education et lancer les travaux très rapidement pour une inauguration en fin d'année scolaire et début de l'année prochaine », a promis M. Cruz.

Société suisse, partenaire du technique et historique du Togo, le groupe COTECNA est présent sur le sol togolais depuis maintenant un quart de siècle. De ses actions aux côtés des autorités togolaises, on en retient qu'il est un partenaire technique et privilégié des autorités notamment pour son appui au niveau de l'administration des douanes et maintenant de l'Office Togolais des Recettes.