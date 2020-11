Seychelles: Voyant l'ouverture du marché, Air Seychelles reprend lentement ses vols

Air Seychelles a repris ses services passagers à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud, et se rendra à Tel Aviv, en Israël, à partir de lundi, a déclaré un haut responsable de la compagnie aérienne.

Le premier vol de la compagnie aérienne à destination de Johannesburg a eu lieu le samedi 7 novembre et le directeur général de la société, Remco Althuis, a déclaré que les vols auraient lieu chaque semaine jusqu'en décembre, date à laquelle la fréquence devrait augmenter.

"Nous aurons trois vols par semaine vers Tel-Aviv, et en décembre, la fréquence vers Johannesburg passera à trois fois par semaine", a déclaré M. Althuis.

Air Seychelles devrait se rendre aux Maldives une fois par semaine à partir de décembre.

"Historiquement, le vol de Johannesburg avait beaucoup de connectivité depuis Mumbai et nous pensons qu'en permettant au marché sud-africain de vendre le vol vers Maldives, nous pouvons maintenir une demande suffisante pour maintenir trois fréquences par semaine", at-il déclaré à la SNA.

Le transporteur national des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, effectue généralement quatre liaisons : Maurice, Mumbai, Johannesburg et Tel Aviv.

M. Althuis a déclaré qu'Air Seychelles prenait des mesures pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. (Air Seychelles) Photo License: CC-BY

En raison de l'impact variable de la pandémie de COVID-19 sur les destinations, les routes de Maurice et de Mumbai ne sont actuellement pas viables. M. Althuis espère que les deux destinations pourront rouvrir d'ici décembre.

Le directeur général d'Air Seychelles a déclaré que les vols réguliers sont économiquement viables et que tout au long de la pandémie mondiale, la compagnie aérienne a veillé à ce que tous les vols opérationnels génèrent au moins suffisamment de revenus pour payer le carburant, les salaires et tous les autres coûts associés au vol.

"Et nous pensons que le moment est venu de recommencer les vols. Nous avons évalué de manière critique la disponibilité des passagers et du fret pour payer les vols et, jusqu'à présent, cela semble prometteur", at-il ajouté.

M. Althuis a déclaré que pendant la pandémie, Air Seychelles a opéré de manière flexible, grâce à la demande de vols charters qui ont permis au transporteur national d'explorer 30 nouveaux aéroports.

« Chacun de ces vols a généré un nouveau plan de vol qui était assez difficile sur le plan opérationnel, mais au-delà de cela, nous avons examiné les possibilités qui se situent dans la portée de l'avion que nous exploitons - à savoir l'Airbus A320neo qui vole entre six et sept heures, " il a dit.

Au sujet des mesures spéciales prises par Air Seychelles pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés, M. Althuis a déclaré que la compagnie aérienne suivait une réglementation stricte sur le COVID-19 mise en place par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ainsi que la sécurité aérienne européenne (EASA), qui régissent toutes deux l'aviation mondiale.

« Notre personnel porte des masques, il existe des protocoles spéciaux pour les serveurs et, bien sûr, nous essayons de minimiser les interactions autant que possible. Par exemple, auparavant, nous avions transporté du fret et personne des destinations n'était autorisé à monter dans nos avions. Et nos passagers doivent porter des masques », dit-il.

M. Althuis a déclaré qu'Air Seychelles espérait maximiser l'utilisation des A320neos, ainsi que des vols cargo en fonction de la demande croissante. Malgré une baisse des vols réguliers de passagers, la demande de services d'escale pour les avions cargo a augmenté, a-t-il déclaré.